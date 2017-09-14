Собянин против театра имени Пушкина: кто победит?

Планы театра имени Пушкина на новый сезон 2016-2017 были озвучены худруком Евгением Писаревым
вопреки ситуации, которая сложилась по вине коммунальщиков Москвы:
— В городе проходит программа «Моя улица», которая делает фасадную часть города все краше и краше. Во время очередной перекладки асфальта в районе театра была оборвана и вышла из строя кабельная линия, которая обеспечивает электроэнергией здания наших мастерских, что поставило под угрозу нашу ближайшую премьеру. Мы не хотим ни с кем судиться, мы готовы за свои деньги провести дорогостоящие аварийно-строительные работы, но этого не можем добиться уже больше месяца
, — сказал на сборе труппы Евгений Писарев
.
Как объясняют власти города, создавшуюся проблему решить невозможно, потому что по гарантии в течение трех лет после ремонта нельзя ничего менять. В связи с этим планы театра относительно новых постановок могут не состояться, особенно это касается спектаклей Филиала, поскольку все декорации и костюмы делаются в мастерских театра.
Однако Евгений призвал к спокойствию и выразил надежду что ситуация все же разрешится и перешел к стандартному для сбора труппы анонсированию планов на сезон.
В Филиале театра 13 и 14 сентября состоится премьера спектакля «Не от мира сего
», выросшего из проекта «Режиссерская лаборатория», созданного в прошлом сезоне на базе театра. Спектакль по последней пьесе Александра Николаевича Островского
на сцене Филиала представит режиссер Екатерина Половцева
. В ролях - Анастасия Лебедева
, Сергей Ланбамин
, Алексей Воропанов
, Андрей Сухов
, Владимир Моташнев
, Эльмира Мирэль
.
15 октября на Основной сцене актер Театра имени Пушкина Игорь Теплов
дебютирует в качестве режиссера и представит публике детский спектакль «Три Ивана
» (по музыкальной сказке Ю. Кима
и Г. Гладкова
«Иван-Царевич
»). Эта история о доброте, честности и настоящей дружбе предназначена для семейного просмотра и не оставит равнодушными и детей, и взрослых. В спектакле заняты опытные и любимые зрителями Ирина Бякова
, Александр Матросов
, Сергей Миллер
и совсем юные артисты, только пришедшие в труппу.
В декабре в филиале театра выйдет еще один спектакль, выросший из режиссерской лаборатории. Пьесу Терезы Ребек
«Семинар
» поставит режиссер Сергей Аронин
. В ролях: Андрей Заводюк
, Антон Феоктистов
, Анастасия Лебедева
, Эльмира Мирэль
и Игорь Теплов
.
Весной в филиале выйдет еще одна работа: режиссер Олег Долин
предложил театру свою инсценировку повести Чехова «Цветы запоздалые
».
Сам художественный руководитель театра в январе приступит к работе над сценической версией киносценария Тома Стоппарда
«Влюбленный Шекспир
».
По словам Евгения Писарева очень мало в театре стало костюмированных спектаклей, фехтования, средневековых страстей и красоты и он надеется своей работой вернуть романтику тех веков на сцену.
И одно из главных событий в жизни театра намечается на 25 января. В день рождения Высоцкого
на Основной сцене будет в качестве специальной акции восстановлен и сыгран спектакль «Горький. Дно. Высоцкий
» который весь прошлый сезон шел на сцене Филиала.
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