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Собянин против театра имени Пушкина: кто победит?

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Новости театра >>
14 сентября 2017
Планы театра имени Пушкина на новый сезон 2016-2017 были озвучены худруком Евгением Писаревым вопреки ситуации, которая сложилась по вине коммунальщиков Москвы:

— В городе проходит программа «Моя улица», которая делает фасадную часть города все краше и краше. Во время очередной перекладки асфальта в районе театра была оборвана и вышла из строя кабельная линия, которая обеспечивает электроэнергией здания наших мастерских, что поставило под угрозу нашу ближайшую премьеру. Мы не хотим ни с кем судиться, мы готовы за свои деньги провести дорогостоящие аварийно-строительные работы, но этого не можем добиться уже больше месяца, — сказал на сборе труппы Евгений Писарев.

Собянин против театра имени Пушкина: кто победит?

Как объясняют власти города, создавшуюся проблему решить невозможно, потому что по гарантии в течение трех лет после ремонта нельзя ничего менять. В связи с этим планы театра относительно новых постановок могут не состояться, особенно это касается спектаклей Филиала, поскольку все декорации и костюмы делаются в мастерских театра.

Однако Евгений призвал к спокойствию и выразил надежду что ситуация все же разрешится и перешел к стандартному для сбора труппы анонсированию планов на сезон.

В Филиале театра 13 и 14 сентября состоится премьера спектакля «Не от мира сего», выросшего из проекта «Режиссерская лаборатория», созданного в прошлом сезоне на базе театра. Спектакль по последней пьесе Александра Николаевича Островского на сцене Филиала представит режиссер Екатерина Половцева. В ролях - Анастасия Лебедева, Сергей Ланбамин, Алексей Воропанов, Андрей Сухов, Владимир Моташнев, Эльмира Мирэль.
15 октября на Основной сцене актер Театра имени Пушкина Игорь Теплов дебютирует в качестве режиссера и представит публике детский спектакль «Три Ивана» (по музыкальной сказке Ю. Кима и Г. Гладкова «Иван-Царевич»). Эта история о доброте, честности и настоящей дружбе предназначена для семейного просмотра и не оставит равнодушными и детей, и взрослых. В спектакле заняты опытные и любимые зрителями Ирина Бякова, Александр Матросов, Сергей Миллер и совсем юные артисты, только пришедшие в труппу.
В декабре в филиале театра выйдет еще один спектакль, выросший из режиссерской лаборатории. Пьесу Терезы Ребек «Семинар» поставит режиссер Сергей Аронин. В ролях: Андрей Заводюк, Антон Феоктистов, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Игорь Теплов.
Весной в филиале выйдет еще одна работа: режиссер Олег Долин предложил театру свою инсценировку повести Чехова «Цветы запоздалые».
Сам художественный руководитель театра в январе приступит к работе над сценической версией киносценария Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир».
По словам Евгения Писарева очень мало в театре стало костюмированных спектаклей, фехтования, средневековых страстей и красоты и он надеется своей работой вернуть романтику тех веков на сцену.
И одно из главных событий в жизни театра намечается на 25 января. В день рождения Высоцкого на Основной сцене будет в качестве специальной акции восстановлен и сыгран спектакль «Горький. Дно. Высоцкий» который весь прошлый сезон шел на сцене Филиала.

Евгения Нагапетян
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