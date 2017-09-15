Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В театре имени Станиславского и Немировича-Данченко поставят «Макбета» и «Дон Кихота»

15 сентября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
15 сентября 2017
В 99-м сезоне, открывающемся 15 сентября спектаклем «Пиковая дама», Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко представит публике четыре оперные и восемь балетных премьер. Планы театра опубликованы на его официальном сайте.

В театре имени Станиславского и Немировича-Данченко поставят «Макбета» и «Дон Кихота»

Александр Титель и Людмила Налетова на основной сцене возобновят оперу Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре». Её премьера запланирована на 7 октября. Титель же осуществит постановку либретто Леоша Яначека «Енуфа», основанного на драме Габриэлы Прейссовой «Её падчерица», а покажут её впервые в конце февраля 2018-го. Режиссёр Кама Гинкас вместе с художником Сергеем Бархиным поставит «Макбета» Джузеппе Верди, чью премьеру следует ожидать лишь в июне будущего года. На малой сцене зрителям будет представлена оратория Генделя «Триумф времени и бесчувствия».

Первой среди балетных премьер станет вечер одноактных балетов Джорджа Баланчина («Серенада»), Пола Тейлора («Ореол»), Жака Гарнье («Онис») и Александра Экмана («Тюль»), чей премьерный показ состоится 25 ноября. Следующий вечер одноактных балетов пройдёт в апреле, и в него войдут «Призрачный бал» (хореография Дмитрия Брянцева), «Одинокий Джордж» (постановка Марко Гёке) и «Минус 16» (хореография и костюмы Охада Нахарина). Кроме того, на сцене театра будет впервые в России поставлен балет Людвика Минкуса «Дон Кихот» в редакции Рудольфа Нуриева.

Помимо премьер, зрителей ожидают вечер, посвящённый 200-летию Мариуса Петипа, гастроли труппы Rosas, а также фестивали Dance Inversion, Contex. Diana Vishneva и «Опера Априори».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Новую «Пиковую даму» представят в Москве
Владимир Сорокин перевёл для Константина Богомолова либретто оратории Генделя
Поиск по меткам
новый сезонтеатральная премьера
персоны
Сергей БархинДмитрий БрянцевКама ГинкасРудольф НуриевСергей ПрокофьевАлександр Титель
театры
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клара Крахмалева
14 сентября ушла из жизни актриса Клара Крахмалева.
Андрей Степанов
13 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Степанов.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Наталья Казначеева
Максим Крупина
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Максим Мунзук
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Никита Татаренков
Томми Ли Джонс
Джеки Купер
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Эусебио Понсела
Фэй Рэй
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
Уотергейт. Крушение Белого дома
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью