В театре имени Станиславского и Немировича-Данченко поставят «Макбета» и «Дон Кихота»

В 99
-м сезоне, открывающемся 15 сентября
спектаклем «Пиковая дама»
, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко
представит публике четыре оперные и восемь балетных премьер. Планы театра опубликованы на его официальном сайте
.
Александр Титель
и Людмила Налетова
на основной сцене возобновят оперу Сергея Прокофьева «Обручение в монастыре»
. Её премьера запланирована на 7 октября
. Титель же осуществит постановку либретто Леоша Яначека «Енуфа»
, основанного на драме Габриэлы Прейссовой «Её падчерица»
, а покажут её впервые в конце февраля 2018-го. Режиссёр Кама Гинкас
вместе с художником Сергеем Бархиным
поставит «Макбета» Джузеппе Верди
, чью премьеру следует ожидать лишь в июне будущего года. На малой сцене зрителям будет представлена оратория Генделя «Триумф времени и бесчувствия»
.
Первой среди балетных премьер станет вечер одноактных балетов Джорджа Баланчина
(«Серенада»
), Пола Тейлора
(«Ореол»
), Жака Гарнье
(«Онис»
) и Александра Экмана
(«Тюль»
), чей премьерный показ состоится 25 ноября
. Следующий вечер одноактных балетов пройдёт в апреле, и в него войдут «Призрачный бал»
(хореография Дмитрия Брянцева
), «Одинокий Джордж»
(постановка Марко Гёке
) и «Минус 16»
(хореография и костюмы Охада Нахарина
). Кроме того, на сцене театра будет впервые в России поставлен балет Людвика Минкуса «Дон Кихот»
в редакции Рудольфа Нуриева
.
Помимо премьер, зрителей ожидают вечер, посвящённый 200
-летию Мариуса Петипа
, гастроли труппы Rosas
, а также фестивали Dance Inversion
, Contex. Diana Vishneva
и «Опера Априори»
.
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