Евгений Миронов сыграет Петра Ильича Чайковского

Евгений Миронов
сыграет главную роль в спектакле «Чайковский» в Государственном театре Наций. Постановкой займется режиссёр Кирилл Серебренников
, находящийся под домашним арестом
по подозрению в организации мошенничества. Новость сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Евгения Миронова.
«Я очень надеюсь, что в конце нынешнего сезона Кирилл Серебренников приступит к репетициям спектакля "Чайковский", который поставит по своей пьесе на основной сцене Театра Наций»
, - приводит информагентство слова Миронова.
Миронов подтвердил, что он сам сыграет роль композитора Петра Ильича Чайковского. Актёр также добавил, что постоянно находится на связи с адвокатом Серебренникова и что режиссёр - его близкий друг, которому он всегда готов помочь.
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