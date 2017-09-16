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Евгений Миронов сыграет Петра Ильича Чайковского

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Новости театра >>
16 сентября 2017
Евгений Миронов сыграет главную роль в спектакле «Чайковский» в Государственном театре Наций. Постановкой займется режиссёр Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества. Новость сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Евгения Миронова.

Евгений Миронов сыграет Петра Ильича Чайковского

«Я очень надеюсь, что в конце нынешнего сезона Кирилл Серебренников приступит к репетициям спектакля "Чайковский", который поставит по своей пьесе на основной сцене Театра Наций», - приводит информагентство слова Миронова.

Миронов подтвердил, что он сам сыграет роль композитора Петра Ильича Чайковского. Актёр также добавил, что постоянно находится на связи с адвокатом Серебренникова и что режиссёр - его близкий друг, которому он всегда готов помочь.
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