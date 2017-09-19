«Практика» осенью покажет моноспектакли «брусникинцев»

Осенью театр «Практика»
готовит две премьеры, и обе — моноспектакли артистов Мастерской Брусникина
. Идея принадлежит Дмитрию Брусникину
. Он предложил всем артистам Мастерской выбрать тему, автора и режиссёра и поставить по моноспектаклю, сообщает пресс-служба театра.
Первой премьерой сезона 28
и 29 сентября
станет «Другой» Дарии Ворохобко
в постановке Александра Андрияшкина
. Моноспектакль состоит из трёх частей и движется от абстрактной формы, условно простых действий и наивных фраз, в более традиционную — с историей, кульминацией и финальным монологом.
«Одно время театр искал новую искренность, и тот, кто не боялся туда идти, тот был молодец. И, как правило, путь этот лежал через юмор. Сейчас мне кажется, молодец тот, кто не побоится пойти в новый пафос. Не испугаться выйти и сказать: вот это — важно. Причём не проорать об этом, условно раздевшись догола, сыпя что-нибудь сверху и круша всё вокруг, а спокойно. Такой "тихий пафос", который требует не меньших смелости и усилий», —
рассказал Александр Андрияшкин, соавтор и режиссёр спектакля.
«Важен контакт. Чтобы зритель пошёл за мной. Чтобы он снял свои рамки защитные и постарался поверить, чтобы мы проделали какой-то путь от начала до конца. В конце этого пути что-то произойдёт или не произойдёт — не важно. Будет путь. И об этом спектакль», —
поделилась идеей постановки Дарья Ворохобко.
19
и 20 октября
в «Практике» состоится премьера моноспектакля «Бетховен» Юрия Межевича
, чьим автором выступил Валерий Печейкин
, а режиссёром – Хуго Эрикссен
.
«Мы хотим рассказать о пути гения, но рассказать без пафоса — через игру, лицедейство, бесконечную смену масок. Но это не отменяет того, что мы относимся к судьбе Бетховена трепетно и человечно. К тому же, помимо истории самого композитора, интересно анализировать контекст того времени, который был бесконечно разнообразен и противоречив», —
рассказал о спектакле режиссёр.
«Я спрашивал, и очень стереотипные, какие-то плоские ассоциации вызывает у людей слово "Бетховен". Что-то картонное, старое, музейное и снобское. А ведь феномен Бетховена действительно уникален! Нам хотелось рассказать, что это был за человек: вроде как герой, но со страшными пороками, отклонениями — над этим интересно поразмышлять и с этим интересно работать. Здесь всё: тема семьи, любви, смерти, Бога, работы, родины, долга, страха — есть куча вопросов. И мы попробуем на них ответить», —
раскрыл суть спектакля Юрий Межевич.
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