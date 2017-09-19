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«Практика» осенью покажет моноспектакли «брусникинцев»

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Новости театра >>
19 сентября 2017
Осенью театр «Практика» готовит две премьеры, и обе — моноспектакли артистов Мастерской Брусникина. Идея принадлежит Дмитрию Брусникину. Он предложил всем артистам Мастерской выбрать тему, автора и режиссёра и поставить по моноспектаклю, сообщает пресс-служба театра.

«Другой»

Первой премьерой сезона 28 и 29 сентября станет «Другой» Дарии Ворохобко в постановке Александра Андрияшкина. Моноспектакль состоит из трёх частей и движется от абстрактной формы, условно простых действий и наивных фраз, в более традиционную — с историей, кульминацией и финальным монологом.

«Одно время театр искал новую искренность, и тот, кто не боялся туда идти, тот был молодец. И, как правило, путь этот лежал через юмор. Сейчас мне кажется, молодец тот, кто не побоится пойти в новый пафос. Не испугаться выйти и сказать: вот это — важно. Причём не проорать об этом, условно раздевшись догола, сыпя что-нибудь сверху и круша всё вокруг, а спокойно. Такой "тихий пафос", который требует не меньших смелости и усилий», — рассказал Александр Андрияшкин, соавтор и режиссёр спектакля.

«Важен контакт. Чтобы зритель пошёл за мной. Чтобы он снял свои рамки защитные и постарался поверить, чтобы мы проделали какой-то путь от начала до конца. В конце этого пути что-то произойдёт или не произойдёт — не важно. Будет путь. И об этом спектакль», — поделилась идеей постановки Дарья Ворохобко.

«Бетховен»

19 и 20 октября в «Практике» состоится премьера моноспектакля «Бетховен» Юрия Межевича, чьим автором выступил Валерий Печейкин, а режиссёром – Хуго Эрикссен.

«Мы хотим рассказать о пути гения, но рассказать без пафоса — через игру, лицедейство, бесконечную смену масок. Но это не отменяет того, что мы относимся к судьбе Бетховена трепетно и человечно. К тому же, помимо истории самого композитора, интересно анализировать контекст того времени, который был бесконечно разнообразен и противоречив», — рассказал о спектакле режиссёр.

«Я спрашивал, и очень стереотипные, какие-то плоские ассоциации вызывает у людей слово "Бетховен". Что-то картонное, старое, музейное и снобское. А ведь феномен Бетховена действительно уникален! Нам хотелось рассказать, что это был за человек: вроде как герой, но со страшными пороками, отклонениями — над этим интересно поразмышлять и с этим интересно работать. Здесь всё: тема семьи, любви, смерти, Бога, работы, родины, долга, страха — есть куча вопросов. И мы попробуем на них ответить», — раскрыл суть спектакля Юрий Межевич.
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