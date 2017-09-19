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В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну

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Новости театра >>
19 сентября 2017
Помимо «Чайковского» в постановке Кирилла Серебренникова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов озвучил и другие будущие премьеры нового сезона. Планы театра опубликованы на его официальном сайте.


До конца этого года в театре состоятся две премьеры. На основной сцене публике будет представлен мюзикл для семейного просмотра «Синяя синяя птица» в постановке Олега Глушкова, а на малой зрители увидят спектакль Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко «Пушечное мясо». На декабрь в Новом Пространстве назначена премьера экспериментального театрального проекта, основанного на романе Александра Солженицына «Красное колесо». В формате «театрального сериала», посвящённого 100-летию со дня рождения писателя, чьим куратором выступит Талгат Баталов, будут представлены пять спектаклей-эскизов, вдохновлённых текстами Солженицына и подготовленных молодыми режиссёрами в сотрудничестве с молодыми драматургами.

В апреле 2018 года на основной сцене следует ожидать «Му-му» Дмитрия Крымова по мотивам произведений Ивана Тургенева «Записки охотника» и «Муму». В спектакле примут участие Алексей Вертков, Мария Смольникова, Лия Ахеджакова и другие актёры. Андрей Могучий поставит в конце сезона спектакль по мотивам пьесы Николая Гоголя «Игроки». А Александр Новин и Виктор Вержбицкий сыграют в спектакле Явора Гырдева «Игра» по пьесе Энтони Шэффера.

Денис Бокурадзе на малой сцене приступит к работе над спектаклем по произведениям Сервантеса, чья премьера состоится лишь в начале сезона 2018-19 гг. Завершит сезон спектакль Марата Гацалова по новой пьесе Михаила Дурненкова «Утопия».
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Лия АхеджаковаТалгат БаталовДенис БокурадзеВиктор ВержбицкийАлексей ВертковДмитрий ВолкостреловМарат ГацаловОлег ГлушковЯвор ГырдевМихаил ДурненковДмитрий КрымовЕвгений МироновАндрей МогучийАлександр НовинКирилл СеребренниковМария СмольниковаАлександр Солженицын
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В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну фотографии
В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну фотографии
В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну фотографии
В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну фотографии
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