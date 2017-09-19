В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну

Помимо «Чайковского»
в постановке Кирилла Серебренникова
, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов
озвучил и другие будущие премьеры нового сезона. Планы театра опубликованы на его официальном сайте
.
До конца этого года в театре состоятся две премьеры. На основной сцене публике будет представлен мюзикл для семейного просмотра «Синяя синяя птица»
в постановке Олега Глушкова
, а на малой зрители увидят спектакль Дмитрия Волкострелова
по пьесе Павла Пряжко «Пушечное мясо»
. На декабрь в Новом Пространстве назначена премьера экспериментального театрального проекта, основанного на романе Александра Солженицына «Красное колесо»
. В формате «театрального сериала», посвящённого 100-летию со дня рождения писателя, чьим куратором выступит Талгат Баталов
, будут представлены пять спектаклей-эскизов, вдохновлённых текстами Солженицына и подготовленных молодыми режиссёрами в сотрудничестве с молодыми драматургами.
В апреле 2018 года на основной сцене следует ожидать «Му-му» Дмитрия Крымова
по мотивам произведений Ивана Тургенева «Записки охотника»
и «Муму». В спектакле примут участие Алексей Вертков
, Мария Смольникова
, Лия Ахеджакова
и другие актёры. Андрей Могучий поставит в конце сезона спектакль по мотивам пьесы Николая Гоголя «Игроки»
. А Александр Новин
и Виктор Вержбицкий
сыграют в спектакле Явора Гырдева «Игра»
по пьесе Энтони Шэффера
.
Денис Бокурадзе
на малой сцене приступит к работе над спектаклем по произведениям Сервантеса
, чья премьера состоится лишь в начале сезона 2018-19 гг. Завершит сезон спектакль Марата Гацалова
по новой пьесе Михаила Дурненкова «Утопия»
.
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