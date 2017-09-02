В «Студии театрального искусства» стартует новый сезон

14 сентября в «Студии театрального искусства» (СТИ) под руководством режиссёра и педагога Сергея Женовача
открывается новый сезон – первый полноценный в статусе федерального театра. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
Первой премьерой сезона станет спектакль «Мастер и Маргарита»
. В 13-м по счёту сезоне труппа театра пополнилась 11 выпускниками ГИТИСа – учениками Женовача. Первой большой работой СТИ в этом сезоне станет «Заповедник» по повести Сергея Довлатова. «Затевается спектакль по двум авторам. Это будет театральная композиция, сочиненная по роману Довлатова и стихам Пушкина. В центре – главный герой, ленинградский интеллигент Борис Алиханов, который устраивается на работу в Пушкинский музей в Михайловское. Алиханов – это прообраз Бродского и самого Довлатова»
, — приводит РИА Новости слова Женовача.
Второй работой сезона станет спектакль по пьесе Чехова «Три сестры». В репертуаре театра уже есть две работы по произведениям Антона Павловича — «Записные книжки» и «Три года». Женовач отметил, что работая над этой постановкой, он не намерен спорить с трактовками, и постарается найти свой взгляд и свою версию классического произведения.
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