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В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот»

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Новости театра >>
2 сентября 2017
В кинотеатре «Спутник» пройдет мультимедийный спектакль «Идиот»: авторский театр «Эскизы в пространстве» покажет трагикомедию режиссёра Мышкина по мотивам романа Фёдора Достоевского.

В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот»

По заявлению авторов, в постановке персонажи романа находятся между землей и небом, они вырваны из сюжетной канвы. На абсолютно белое пространство с помощью проекции выводятся изображения, а актёры взаимодействуют с этими проекциями, являются их частью. Судьба героев, их внутренний мир, вывернутый наизнанку, выводятся на экран.

Спектакль на стыке театра, перформанса и видеоарта уже побывал с гастролями в Грузии и Германии.

Показ состоится 14 сентября в 19:00 в московском кинотеатре «Спутник». Входной билет на спектакль стоит 250 рублей.
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В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот» фотографии
В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот» фотографии
В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот» фотографии
В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот» фотографии
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