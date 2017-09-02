В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот»

В кинотеатре «Спутник» пройдет мультимедийный спектакль «Идиот»: авторский театр «Эскизы в пространстве» покажет трагикомедию режиссёра Мышкина по мотивам романа Фёдора Достоевского.По заявлению авторов, в постановке персонажи романа находятся между землей и небом, они вырваны из сюжетной канвы. На абсолютно белое пространство с помощью проекции выводятся изображения, а актёры взаимодействуют с этими проекциями, являются их частью. Судьба героев, их внутренний мир, вывернутый наизнанку, выводятся на экран.Спектакль на стыке театра, перформанса и видеоарта уже побывал с гастролями в Грузии и Германии.Показ состоитсяв московском кинотеатре «Спутник». Входной билет на спектакль стоит 250 рублей.