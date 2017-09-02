На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка»

7 сентября московский «Театр Луны» под руководством Сергея Проханова откроет юбилейный, 25-й по счету, театральный сезон мировой премьерой мюзикла «Чайка» в постановке южнокорейского режиссёра Те Сик Кана.
Герои пьесы Антона Чехова запоют со сцены голосами российских звезд эстрады и ведущих актёров «Театра Луны». У каждого персонажа произведения будет свой уникальный музыкальный стиль: Аркадина станет звездой шансона, Маша – джазовой певицей, а Костя – рокером. Зрителей ждёт оригинальная музыка, декорации, костюмы, а также красочные видеопроекции. Финал своей версии пьесы Те Сик Кан держит в секрете.
Специально для нового «лунного» спектакля музыку написал композитор из Казахстана Георгий Юн, главный дирижер Корейского театра музыкальной комедии в Алматы. Автором текста новой инсценировки стал заслуженный артист России, поэт и музыкант Борис Рывкин. Музыкальным руководителем постановки стала Татьяна Солнышкина, выпускница РАМ им. Гнесиных.
На главную роль Аркадиной режиссёр утвердил Анастасию Стоцкую
, актрису и певицу, известной своими ролями в мюзиклах «Губы», Chicago, Notre Dame de Paris и «Поющие под дождем». На роль Треплева приглашен актёр, музыкант и кинорежиссёр Никита Пресняков
.
В Москве, на сцене «Театра Луны», состоится только 20 показов мюзикла «Чайка» с 7 сентября по 1 октября
. После этого режиссер Те Сик Кан представит спектакль у себя на родине в Южной Корее.
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