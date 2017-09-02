Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка»

2 сентября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
2 сентября 2017
7 сентября московский «Театр Луны» под руководством Сергея Проханова откроет юбилейный, 25-й по счету, театральный сезон мировой премьерой мюзикла «Чайка» в постановке южнокорейского режиссёра Те Сик Кана.

На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка»

Герои пьесы Антона Чехова запоют со сцены голосами российских звезд эстрады и ведущих актёров «Театра Луны». У каждого персонажа произведения будет свой уникальный музыкальный стиль: Аркадина станет звездой шансона, Маша – джазовой певицей, а Костя – рокером. Зрителей ждёт оригинальная музыка, декорации, костюмы, а также красочные видеопроекции. Финал своей версии пьесы Те Сик Кан держит в секрете.

Специально для нового «лунного» спектакля музыку написал композитор из Казахстана Георгий Юн, главный дирижер Корейского театра музыкальной комедии в Алматы. Автором текста новой инсценировки стал заслуженный артист России, поэт и музыкант Борис Рывкин. Музыкальным руководителем постановки стала Татьяна Солнышкина, выпускница РАМ им. Гнесиных.

На главную роль Аркадиной режиссёр утвердил Анастасию Стоцкую, актрису и певицу, известной своими ролями в мюзиклах «Губы», Chicago, Notre Dame de Paris и «Поющие под дождем». На роль Треплева приглашен актёр, музыкант и кинорежиссёр Никита Пресняков.

На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка»

В Москве, на сцене «Театра Луны», состоится только 20 показов мюзикла «Чайка» с 7 сентября по 1 октября. После этого режиссер Те Сик Кан представит спектакль у себя на родине в Южной Корее.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Никита ПресняковАнастасия Стоцкая

фотографии >>
На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка» фотографии
На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка» фотографии
На сцене «Театра Луны» состоится мировая премьера мюзикла «Чайка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Рюмина
31 августа ушла из жизни певица Людмила Рюмина.
Мухтарбек Кантемиров
30 августа ушёл из жизни актёр, каскадёр Мухтарбек Кантемиров.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Наталья Сычёва
Гурген Тонунц
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Лия Аманда
Джулиано Джемма
Бодиль Кьер
Киану Ривз
Стефан Фридман
Сэлма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Гоголь. Начало
детектив, мистика, приключения, триллер
Россия, 2017
Хэвенхёрст
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Вышибала: Эпический замес
комедия, спортивный фильм
Канада, 2017
Нелюди
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2017
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Тайна 7 сестёр
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью