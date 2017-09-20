Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах»

анонс

20 сентября Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому Труппа поставит пьесы «Война и мир» и «Толстой и Столыпин».

19 сентября В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну В новом сезоне публике будут представлены шесть спектаклей.