Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах»

Британские актёры Дэвид Оукс
и Натали Дормер
воплотят образы персонажей романа «Венера в мехах» австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мозоха. Об этом сообщает пресс-служба компании Экспонента.
Постановка состоится в лондонском театре Royal Haymarket. После успеха на Бродвее пьеса Дэвида Ивса была экранизирована мэтром мирового кино Романом Полански
, а теперь она готова поразить британскую публику уже в октябре.
Напомним, что систория крутится вокруг вульгарной актрисы Ванды Журден (Натали Дормер), которая появляется на прослушивании без предупреждения у режиссёра Тома Новачека (Дэвид Оукс). Её цель заполучить главную роль любыми способами. Отношения героев во время их дискуссии влекут за собой неожиданные последствия.
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