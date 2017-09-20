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Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах»

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20 сентября 2017
Британские актёры Дэвид Оукс и Натали Дормер воплотят образы персонажей романа «Венера в мехах» австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мозоха. Об этом сообщает пресс-служба компании Экспонента.

Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах»

Постановка состоится в лондонском театре Royal Haymarket. После успеха на Бродвее пьеса Дэвида Ивса была экранизирована мэтром мирового кино Романом Полански, а теперь она готова поразить британскую публику уже в октябре.

Напомним, что систория крутится вокруг вульгарной актрисы Ванды Журден (Натали Дормер), которая появляется на прослушивании без предупреждения у режиссёра Тома Новачека (Дэвид Оукс). Её цель заполучить главную роль любыми способами. Отношения героев во время их дискуссии влекут за собой неожиданные последствия.
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Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах» фотографии
Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах» фотографии
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