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Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому

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20 сентября 2017
Следующий год в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому, труппа поставит две пьесы — «Война и мир» и «Толстой и Столыпин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Юрия Грымова.

Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому

Грымов также добавил, что театр поставит в новом сезоне спектакли «Дивный новый мир», «Матрёшки на округлости Земли», «Юлий Цезарь». При этом он подчеркнул, что старые спектакли, которые не популярны у аудитории, будут закрывать. «Это спектакли, которые идут по десять-пятнадцать лет, есть уже некоторая усталость и тот, кто хотел, уже посмотрел», — пояснил худрук.

Театр планирует поставить детский драматический спектакль «Маша и медведь» по одноимённому мультфильму и запустить продажу абонементов сразу на несколько премьер театра. В новом сезоне «Модернъ» намерен отправиться на гастроли в Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток и Токио.
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Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому фотографии
Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому фотографии
Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому фотографии
Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому фотографии
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