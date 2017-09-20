Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому

Следующий год в театре «Модернъ»
будет посвящён Льву Толстому, труппа поставит две пьесы — «Война и мир» и «Толстой и Столыпин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Юрия Грымова
.
Грымов также добавил, что театр поставит в новом сезоне спектакли «Дивный новый мир», «Матрёшки на округлости Земли», «Юлий Цезарь». При этом он подчеркнул, что старые спектакли, которые не популярны у аудитории, будут закрывать. «Это спектакли, которые идут по десять-пятнадцать лет, есть уже некоторая усталость и тот, кто хотел, уже посмотрел»
, — пояснил худрук.
Театр планирует поставить детский драматический спектакль «Маша и медведь» по одноимённому мультфильму и запустить продажу абонементов сразу на несколько премьер театра. В новом сезоне «Модернъ» намерен отправиться на гастроли в Нижний Новгород, Екатеринбург, Владивосток и Токио.
обсуждение >>