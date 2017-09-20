Новый сезон в театре «Модернъ» будет посвящён Льву Толстому

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Британская публика сможет оценить постановку в театре Royal Haymarket.

Натали Дормер и Дэвид Оукс сыграют в постановке «Венера в мехах»

19 сентября

В Театре Наций поставят спектакли по Тургеневу и Солженицыну

В новом сезоне публике будут представлены шесть спектаклей.