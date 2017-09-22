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Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря

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Новости театра >>
22 сентября 2017
Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) 9 и 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГАБТ Владимира Урина.

Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря

Урин отметил, что решение о премьере балета было принято после встречи с Кириллом Серебренниковым, который дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки. Напомним, что Серебренников сейчас находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.

«Я получил разрешение от следователя, ведущего дело Кирилла Серебренникова, и встречался с Кириллом Семёновичем, с которым мы обсудили возможность выпуска спектакля "Нуреев". Кирилл Семенович понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры "Нуреева", в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально», - приводит ТАСС слова генерального директора ГАБТ.

Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря

В середине ноября в Москву приедет хореограф Юрий Посохов, который проведет репетиции балета «Нуреев» и завершит работу над спектаклем. Посохов также сможет проконсультироваться с Серебренниковым по необходимым вопросам, предварительно договорившись со следователем.
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Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря фотографии
Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря фотографии
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