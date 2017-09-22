Премьера балета «Нуреев» состоится в Большом театре 9 и 10 декабря

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова
и хореографии Юрия Посохова состоится в Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) 9 и 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ГАБТ Владимира Урина.
Урин отметил, что решение о премьере балета было принято после встречи с Кириллом Серебренниковым, который дал согласие театру на выпуск премьеры в обозначенные сроки. Напомним, что Серебренников сейчас находится под домашним арестом
по обвинению в организации мошенничества.
«Я получил разрешение от следователя, ведущего дело Кирилла Серебренникова, и встречался с Кириллом Семёновичем, с которым мы обсудили возможность выпуска спектакля "Нуреев". Кирилл Семенович понимает, что идет следствие, он находится под домашним арестом, и в те сроки, которые мы обсуждали по выпуску премьеры "Нуреева", в декабре, его присутствие, вероятнее всего, нереально»
, - приводит ТАСС слова генерального директора ГАБТ.
В середине ноября в Москву приедет хореограф Юрий Посохов
, который проведет репетиции балета «Нуреев» и завершит работу над спектаклем. Посохов также сможет проконсультироваться с Серебренниковым по необходимым вопросам, предварительно договорившись со следователем.
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