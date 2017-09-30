Исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Любимова

Сегодня, 30 сентября
, исполняется 100
лет со дня рождения театрального режиссёра, актёра, сценариста, педагога, заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России Юрия Петровича Любимова
, создавшего Московский театр драмы и комедии на Таганке
.
Мастер родился 30 сентября 1917
года в Данилове Ярославской области. В 1934 году был принят в Студию МХАТ-2
, на чьей сцене сыграл свою первую роль — в спектакле «Мольба о жизни» Жака Дюваля
. В 1936 году поступил в Театральное училище при Театре имени Евгения Вахтангова
. Будучи студентом, сыграл несколько ролей на сцене вахтанговского театра. По окончании училища в 1940 году Любимова призвали в армию, и с 1941 по 1946 годы он служил артистом Ансамбля песни и пляски НКВД
. В 1941-м сыграл свою первую роль в кино — в картине «Цветные киноновеллы»
. После войны, с 1946 по 1964 годы, был ведущим артистом Театра имени Евгения Вахтангова, на сцене которого им сыграно более 30
ролей.
В 1959 году состоялся режиссёрский дебют — он поставил пьесу Александра Галича «Много ли человеку надо»
. Потом посещал семинары актёра и режиссёра Михаила Кедрова
, после чего стал преподавателем Театрального училища имени Б. В. Щукина.
В 1963 году, на третьем курсе, поставил со студентами Щукинского училища
спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта
, ставший началом истории легендарного Театра на Таганке, неразрывно связанного с именем его художественного руководителя и режиссёра Юрия Любимова. На Таганке мастер поставил более 50
спектаклей, среди которых «Гамлет»
, «А зори здесь тихие...»
, «Павшие и живые»
, «Пугачёв»
, «Жизнь Галилея»
, «Послушайте»
, «Мастер и Маргарита»
, «Дом на набережной»
, «Борис Годунов»
, «Шарашка»
, «Электра»
, «Самоубийца», «Медея»
, «Хроники Вильяма Шекспира»
и «Евгений Онегин»
. Помимо драматических спектаклей, с успехом создавал в различных театрах мира оперные постановки.
Мэтр не дожил до юбилея всего три года. Он ушёл из жизни 5 октября 2014
года в Боткинской больнице Москвы. Похоронен 8 октября
на Донском кладбище столицы.
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