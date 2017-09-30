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Исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Любимова

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Новости театра >>
30 сентября 2017
Сегодня, 30 сентября, исполняется 100 лет со дня рождения театрального режиссёра, актёра, сценариста, педагога, заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России Юрия Петровича Любимова, создавшего Московский театр драмы и комедии на Таганке.

Исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Любимова

Мастер родился 30 сентября 1917 года в Данилове Ярославской области. В 1934 году был принят в Студию МХАТ-2, на чьей сцене сыграл свою первую роль — в спектакле «Мольба о жизни» Жака Дюваля. В 1936 году поступил в Театральное училище при Театре имени Евгения Вахтангова. Будучи студентом, сыграл несколько ролей на сцене вахтанговского театра. По окончании училища в 1940 году Любимова призвали в армию, и с 1941 по 1946 годы он служил артистом Ансамбля песни и пляски НКВД. В 1941-м сыграл свою первую роль в кино — в картине «Цветные киноновеллы». После войны, с 1946 по 1964 годы, был ведущим артистом Театра имени Евгения Вахтангова, на сцене которого им сыграно более 30 ролей.

В 1959 году состоялся режиссёрский дебют — он поставил пьесу Александра Галича «Много ли человеку надо». Потом посещал семинары актёра и режиссёра Михаила Кедрова, после чего стал преподавателем Театрального училища имени Б. В. Щукина.

С Владимиром Высоцким и Мариной Влади

В 1963 году, на третьем курсе, поставил со студентами Щукинского училища спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта, ставший началом истории легендарного Театра на Таганке, неразрывно связанного с именем его художественного руководителя и режиссёра Юрия Любимова. На Таганке мастер поставил более 50 спектаклей, среди которых «Гамлет», «А зори здесь тихие...», «Павшие и живые», «Пугачёв», «Жизнь Галилея», «Послушайте», «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Борис Годунов», «Шарашка», «Электра», «Самоубийца», «Медея», «Хроники Вильяма Шекспира» и «Евгений Онегин». Помимо драматических спектаклей, с успехом создавал в различных театрах мира оперные постановки.

Мэтр не дожил до юбилея всего три года. Он ушёл из жизни 5 октября 2014 года в Боткинской больнице Москвы. Похоронен 8 октября на Донском кладбище столицы.
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