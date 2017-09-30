Павел Лёвкин и Галина Безрук предстали в узнаваемых образах «Привидения»

ревью

«Нет повести печальнее на свете»: Джош Хатчерсон и Кая Скоделарио сыграют в новой версии «Ромео и Джульетты»

Найден режиссёр для сиквела «Поездки в Америку»

Интервью

Дени Вильнев: «Это очень деликатный момент, когда люди адаптируют что-то, что было частью твоего детства»

Режиссер нового «Бегущего по лезвию» - о будущем, российской культуре, комиксах, больших проектах и сериалах