Павел Лёвкин и Галина Безрук предстали в узнаваемых образах «Привидения»

В Москве за полторы недели до премьеры состоялась открытая репетиция мюзикла «Привидение», на которой журналистам были показаны самые яркие номера из постановки, сообщает пресс-служба компании «Стейдж Энтертейнмент».
фото: Пресс-служба компании «Стейдж Энтертейнмент»
Знакомство прессы с новой постановкой началось с выступления главы «Стейдж Энтертейнмент», продюсера Дмитрия Богачева: «Когда моя старшая дочь узнала о том, что я ставлю "Привидение", обрадовалась: "Папа, наконец-то, ты перестал ставить сказки и взял в работу реальную историю!". Однако это очень спорное утверждение. С одной стороны, да — событие происходит в наше время, в понятных обстоятельствах, каждый персонаж внушает доверие — всё реально. А с другой, эта история — сказка: такая оптимистичная, она окутывает зрителей приятной доброй меланхолией, позволяет им заглянуть в другой мир, и добро здесь побеждает зло. Я уверен, что благодаря нашей постановке зрители задумаются и перестанут стесняться выражать свои эмоции по отношению к своим близким. Говорите важным для вас людям о том, что вы их любите! К слову, автор сценария фильма и мюзикла "Привидение" Брюс Джоэл Рубин рассказывал нам, что когда-то и сам побоялся признаться в чувствах своей любимой девушке, из-за чего они расстались, а он до сих пор жалеет… Любовь победит всё — и наш мюзикл именно об этом!»
Первой была показана сцена с гончарным кругом, во время которой звучит композиция Unchained Melody («Освобождённая мелодия»). В этом эпизоде используется настоящий профессиональный гончарный круг и свежая глина. Для того, чтобы освоить гончарное мастерство, исполнительницы роли Молли проходили мастер-класс в школе «Дымов. Керамика». Также впечатление на зрителей произвела сцена, где Ода Мэйпод чутким руководством Сэма снимает со счёта в банке огромную сумму денег. Кульминацией стал вокально-танцевальный номер Оды и ансамбля, повествующий о самых заветных мечтах медиума – уехать на Багамы и наслаждаться жизнью. Под занавес творческая команда показала встречу Сэма и неприкаянного призрака-самоубийцы в метрополитене. В этом эпизоде используется эффект slowmotion – когда привидение подземки замедляет время и зритель видит, как все пассажиры вагона метро словно «застывают» в полёте.
фото: Пресс-служба компании «Стейдж Энтертейнмент»
Роль главного героя Сэма, которого в одноимённой картине сыграл Патрик Суэйзи, исполнил Павел Лёвкин: «Для меня роль Сэма — это подарок судьбы! Во-первых, в самой истории заложено очень много важных общечеловеческих тем: любовь, предательство, деньги, месть, прощение, потеря любимого человека — всё это интересно играть, переживать. Во-вторых, музыкальный материал, вокальный диапазон, нагрузка — для меня это преодоление новой планки. И актёрски — это очень интересная работа, новый опыт: я играю призрака, всё время нахожусь на сцене, но меня там как будто и нет. Но в этом плане сложнее пришлось даже не мне, а моим коллегам — им приходится играть, не обращая на меня внимания, а я всё время что-то говорю и делаю, но реагировать на это должен только один из персонажей… Всё это очень необычно и здорово!»
Возлюбленную Сэма Молли, воплощённую на экране Деми Мур, исполнила Галина Безрук. В интервью журналистам актриса призналась, что не сразу поверила, что роль достанется именно ей – на кастинг она пришла спустя всего три месяца после рождения дочки, гормональный фон серьезно повлиял на ее голосовые связки, и Галина практически не могла петь. Но Безрук сыграла Молли так правдоподобно и искренне, что постановщики ей безоговорочно поверили и утвердили на роль, отложив прослушивание на более поздний период. Скоро Галя восстановила связки и приступила к полномасштабным репетициям. «Я не знаю человека, который бы не видел фильм и не запомнил в нём Деми Мур, – делится Безрук. – И я очень рада, что смогу перенести на сцену те сильные эмоции, переживания, над которыми когда-то, глядя на экран, плакала сама. Очень волнуюсь перед премьерой, первые спектакли — это всегда испытание. Но знаю, что нас всех поддержит музыка, которая придаёт этой истории дополнительную и какую-то особенную магию!»
фото: Пресс-служба компании «Стейдж Энтертейнмент»
В образе предателя Карла предстал Станислав Беляев. Медиумом Одой Мэй стала Марина Иванова, и режиссёр российской постановки Дэвид Алистер прокомментировал данный выбор: «Мы привыкли, что роль Оды Мэй исполняет чернокожая актриса, а Марина Иванова — светлокожая. Когда мы проводили кастинг, я настаивал на том, чтобы в приоритете был правильный подход к роли, а не цвет кожи. Я уверен, что если кто-то из зрителей и будет удивлён тем фактом, что наша Ода Мэй внешне совсем не похожа на Вупи Голдберг, это пройдёт уже через 10 секунд — Марина очень ярко раскрасила персонаж и сделала его удивительно интересным. Я считаю, что сделал правильный выбор в пользу Марины и её актерского мастерства». Сама же Иванова от себя добавила следующее: «Я знаю, что меня будут часто спрашивать о том, ориентируюсь ли я на Вупи Голдберг, но я совершенно об этом не думаю, хоть и обожаю её. В этой роли я иду от себя, мне важно сыграть историю, персонажа, а не переиграть Вупи. У меня дух захватывает от этого произведения».
Большую роль в мюзикле играет Нью-Йорк. Во время общения Богачёва с Рубином, автор признался, что такая история могла произойти только на Манхэттене и нигде больше. Известные виды Нью-Йорка: Центральный парк и Таймс Сквер, Бродвей и Уолл Стрит, Манхэттен и Бронкс появляются на огромном LED экране размером 8 на 13 метров с разрешением 4К, который был специально создан для российской постановки «Привидения», чья премьера состоится 7 октября в театре МДМ.
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