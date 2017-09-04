ревью

Новости кино Москвичам покажут фильмы о покорении столицы 9 и 10 сентября состоятся показы программы «Москва (не) верит».

Новости театра Театральный центр «На Страстном» объявил программу Х Международного фестиваля моноспектаклей Solo Форум пройдёт в Москве с 1 по 10 октября.

Новости кино Клинт Иствуд снимает кино во Франции Знаменитый актёр и режиссёр приступил к съёмкам картины «15:17 на Париж».

История кино Советские игровые фильмы 1969-1984 на школьную тему Противоречия и проблемы в обществе и школе отозвались лентами, всколыхнувшими не только школьное сообщество.

Фестивальная колонка «Меридианы Тихого»: Гид по программе Фильмы Азиатско-Тихоокеанского региона, фестивальные хиты, неигровое кино, российское кино и множество приятных неожиданностей