Театральный центр «На Страстном» объявил программу Х Международного фестиваля моноспектаклей Solo

Стали известны подробности программы Х Международного театрального фестиваля моноспектаклей Solo
, который пройдёт в Москве с 1 по 10 октября
. Информацией о форуме поделилась пресс-служба Театрального центра «На Страстном»
.
За 10 дней фестиваля, организованного Театральным центром «На Страстном» совместно с Союзом театральных деятелей РФ, публике представят 18 спектаклей театров из восьми стран — Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании, Греции, Грузии и России.
Фестиваль откроется постановка «Мышелов»
неаполитанского театра Elledieffe-Teatro Elicantropo
, основанная на пьесе Энцо Москати
, написанной по следам землетрясения 1980 года. В форуме примет участие ещё одна итальянская постановка — «Каренина» Компании Франчески Каприоли
. В спектакле «Макабра Долораса, или Ревия Дада в 14 песнях с монологами» Teatr Nowy
из Кракова актриса Катажина Хлебны
затронет тему способности женщины к насилию по отношению к собственным детям. Французы представят инсценировку романа Виктора Гюго «Человек, который смеётся»
, а немецкая актриса познакомит московскую публику с собственной пьесой «Сад Ильзы»
о безжалостной женщине-враче в концлагере. В программу, посвящённую новой драме, вошли «Тюремный психолог»
по пьесе Елены Исаевой
в постановке лондонского театра 274 Theatre Productions
, две интерпретации пьесы Олега Михайлова «Подлинная история Фрекен Бок»
в исполнении Натальи Кузнецовой
и Екатерины Дуровой
, а также спектакли «Жизнь есть товар на вынос»
(Москва) и «Я — Николай Гумилев»
(Тбилиси).
Завершится фестиваль моноспектаклем известного греческого режиссёра Йоргоса Пантелеакиса «Одиссей. Красная рапсодия Х»
. В конце каждого фестивального дня традиционно будут проходить дискуссии создателей спектакля с публикой.
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