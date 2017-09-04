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Театральный центр «На Страстном» объявил программу Х Международного фестиваля моноспектаклей Solo

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Новости театра >>
4 сентября 2017
Стали известны подробности программы Х Международного театрального фестиваля моноспектаклей Solo, который пройдёт в Москве с 1 по 10 октября. Информацией о форуме поделилась пресс-служба Театрального центра «На Страстном».

Театральный центр «На Страстном» объявил программу Х Международного фестиваля моноспектаклей Solo

За 10 дней фестиваля, организованного Театральным центром «На Страстном» совместно с Союзом театральных деятелей РФ, публике представят 18 спектаклей театров из восьми стран — Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании, Греции, Грузии и России.

Фестиваль откроется постановка «Мышелов» неаполитанского театра Elledieffe-Teatro Elicantropo, основанная на пьесе Энцо Москати, написанной по следам землетрясения 1980 года. В форуме примет участие ещё одна итальянская постановка — «Каренина» Компании Франчески Каприоли. В спектакле «Макабра Долораса, или Ревия Дада в 14 песнях с монологами» Teatr Nowy из Кракова актриса Катажина Хлебны затронет тему способности женщины к насилию по отношению к собственным детям. Французы представят инсценировку романа Виктора Гюго «Человек, который смеётся», а немецкая актриса познакомит московскую публику с собственной пьесой «Сад Ильзы» о безжалостной женщине-враче в концлагере. В программу, посвящённую новой драме, вошли «Тюремный психолог» по пьесе Елены Исаевой в постановке лондонского театра 274 Theatre Productions, две интерпретации пьесы Олега Михайлова «Подлинная история Фрекен Бок» в исполнении Натальи Кузнецовой и Екатерины Дуровой, а также спектакли «Жизнь есть товар на вынос» (Москва) и «Я — Николай Гумилев» (Тбилиси).

Завершится фестиваль моноспектаклем известного греческого режиссёра Йоргоса Пантелеакиса «Одиссей. Красная рапсодия Х». В конце каждого фестивального дня традиционно будут проходить дискуссии создателей спектакля с публикой.
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персоны
Екатерина ДуроваЕлена ИсаеваНаталья Кузнецова (V)Олег Михайлов (II)
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Театральный Центр «На Страстном»

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