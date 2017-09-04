Александр Морфов поставит «Франкенштейна»

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-й сезон «Ленкома»
откроется 4 сентября «Днём опричника»
, поставленным в прошлом году художественным руководителем театра Марком Захаровым
по мотивам произведений Владимира Сорокина
. А уже 13 сентября
состоится первая премьера — зрители смогут посмотреть спектакль Павла Сафонова «Сны господина де Мольера…»
по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош»
, сообщается на сайте прославленного театра
.
Ещё одной громкой премьерой, по данным агентства РИА Новости, станет «Фальстаф и его друг принц Уэльский»
, который ставит по мотивам шекспировских пьес «Фальстаф»
и «Генрих IV»
сам Захаров.
Известно также, что болгарский режиссёр Александр Морфов
, осуществивший в «Ленкоме» постановку спектакля «Пролетая над гнездом кукушки»
, создаст для театра свою версию «Франкенштейна»
.
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