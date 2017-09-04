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Александр Морфов поставит «Франкенштейна»

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Новости театра >>
4 сентября 2017
91-й сезон «Ленкома» откроется 4 сентября «Днём опричника», поставленным в прошлом году художественным руководителем театра Марком Захаровым по мотивам произведений Владимира Сорокина. А уже 13 сентября состоится первая премьера — зрители смогут посмотреть спектакль Павла Сафонова «Сны господина де Мольера…» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош», сообщается на сайте прославленного театра.

Александр Морфов поставит «Франкенштейна»

Ещё одной громкой премьерой, по данным агентства РИА Новости, станет «Фальстаф и его друг принц Уэльский», который ставит по мотивам шекспировских пьес «Фальстаф» и «Генрих IV» сам Захаров.

Известно также, что болгарский режиссёр Александр Морфов, осуществивший в «Ленкоме» постановку спектакля «Пролетая над гнездом кукушки», создаст для театра свою версию «Франкенштейна».
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театры
Ленком

фотографии >>
«Сны господина де Мольера…»
«Сны господина де Мольера…»
Александр Морфов
«Сны господина де Мольера…»
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