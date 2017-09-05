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«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне

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5 сентября 2017
«Электротеатр Станиславский» в новом сезоне планирует восемь премьер, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководителя театра Бориса Юхананова.

«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне

На День города Москвы «Электротеатр Станиславский» устроит выставку костюмов главного художника театра Анастасии Нефедовой, которые будут выставлены в стеклянных витринах на одной из столичных улиц

14 и 15 сентября театр покажет спектакль «Galileo. Опера для скрипки и ученого» в постановке Юхананова, который в прошлом году открывал площадку театральный двор.

Кроме того, в новом сезоне предстоит как минимум восемь премьер. Худрук рассказал пока только о трёх. «Одна из них (премьер) – своеобразный дебют моего ученика, выпускника мастерской индивидуальной режиссуры "Мир-2" кинорежиссёра Олега Добровольского, который в свое время играл все ведущие роли в моем проекте "Сад". Теперь он уже зрелый мастер, режиссёр. Это будет спектакль "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта», — пояснил РИА Новости Юхананов.

«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне

Также в сентябре театр выпустит спектакль «Зойкина квартира» по знаменитой пьесе Михаила Булгакова в постановке Ольги Лукичевой. Премьера планируется на 28-29 сентября на Малой сцене. Кроме того, «Электротеатр» покажет оперу Владимира Раннева «Проза».

В октябре состоится премьера Константина Богомолова по «Волшебной горе» Томаса Манна. Спектакль станет первой премьерой сезона на основной площадке и будет состоять из двух частей, разделенных антрактом.
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Борис Юхананов

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«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне фотографии
«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне фотографии
«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне фотографии
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