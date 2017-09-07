Рекорд за рекордом. Вахтанговцы открыли новый сезон

анонс

«Электротеатр Станиславский» готовит восемь премьер в новом сезоне

4 сентября

Театральный центр «На Страстном» объявил программу Х Международного фестиваля моноспектаклей Solo

Форум пройдёт в Москве с 1 по 10 октября.