Рекорд за рекордом. Вахтанговцы открыли новый сезон

Традиционный сбор труппы, перед открытием сезона, театр им Вахтангова в лице директора Кирилла Игоревича Крока, начал отчетом за сезон прошедший. И итоги, нужно сказать, действительно впечатляют.
фото: Валерий Мясников
— Мы сыграли в Москве на всех наших площадках в общей сложности 700 спектаклей. На Основной сцене — 277 спектаклей, на Новой — 231, в Студии — 84, в Арт-кафе — 108. На спектаклях побывало 302 715 человек. Заполняемость составила 97,13%. Кроме того, 69 спектаклей мы сыграли на гастролях. Из них 40 в России и 29 — за рубежом.
В новом сезоне театр продолжит гастроли и по России (только что отыграли с аншлагами в Петрозаводске) и за границей. Ближайшая международная поездка предстоит в октябре в Китай, где вахтанговцы будут играть «Евгения Онегина».
— Мне написал мой друг из Китая, что едва открыли продажу билетов, интернет-сайт и кассы самого театра смогли поработать только первые 15 минут, потому что через 15 минут все 4800 билетов были распроданы.
фото: Валерий Мясников
Гость сбора труппы Владимир Мединский, в свою очередь, не только так же отметил рекордные цифры посещаемости всех спектаклей театра, подчеркнув, что заполняемость залов более 90 процентов каждый вечер, но и поздравил всех сотрудников театра с началом сезона, а художественному руководителю Римасу Туминасу вручил Орден Почета.
В этом сезоне театр наконец-то после двух лет ремонта откроет для зрителей две новых площадки на Симоновской сцене. Крок сообщил, что реконструкция четырехэтажного здания обошлась Вахтанговскому театру в 200 млн рублей, из которых Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. А 85 млн рублей — это внебюджетные средства двух банков, выделенные специально целевым назначением театру на ремонт. Теперь, когда такая огромная статья театрального бюджета закрыта, директор театра объявил для всех сотрудников театра приятнейшее известие: с 1-го сентября каждому — от народного артиста СССР до работника гардероба будет увеличена зарплата на пять тысяч рублей.
фото: Валерий Мясников
Римас Туминас начал свою речь с цитаты из дневника своего предшественника — Михаила Ульянова:
«Уже десять лет я сижу в кресле художественный руководитель театра. Всё чаще и чаще приходит в голову мысль: а не бросить ли это всё? Плохо справляюсь с рулем этого перенаселенного корабля. Не хватает воли, не хватает решительности в решении каждодневных проблем. Кто-то сказал: пока Ульянов не научится говорить нет, порядка не будет в театре. Мне природой не дано это. А пост руководителя требует и гибкости, и компромисности, и жестокости, и беспощадности. Всё это банальная мысль, но в то же время — истина».
И поделился, что все эти сомнения есть и в нем. Но он надеется разрешить их благодаря любви к театру и каждому кто ему служит.
Относительно планов на новый сезон Римас Туминас назвал несколько спектаклей, часть из них почти готовы и будут представлены публике в скором времени, часть еще только начинает обсуждаться. Среди вторых — «Дон Кихот» в постановке Юрия Бутусова.
В ближайшее время на новой сцене состоится две премьеры: «Сергеев и городок» в постановке Светланы Земляковой и «Ричард III» которого ставит главный режиссер Тбилисского русского драматического театра имени Грибоедова Автандил Варсимашвили с Максимом Севриновским в главной роли.
— Но основное внимание сейчас сосредоточено, конечно, на Симоновской сцене, — сказал Римас Туминас. — Мы открываем ее парадом премьер, и самой первой будет постановка по киносценарию Ингмара Бергмана «Вечер шутов». Я верю, что всё получится. Над спектаклем работает Екатерина Симонова. Есть в этом особый смысл: она возвращает нас в здание, которое носит имя ее прославленного деда. Кстати, в это пространство она входит не только с «Вечером шутов», но и с «Дневником Анны Франк».
фото: Валерий Мясников
Также в числе заявленных премьер Симоновской сцены: «Сон императрицы» (пьеса и режиссура Андрея Максимова), «Горячее сердце» (режиссер Александр Коручеков), «Очарованный странник» (режиссер Наталья Ковалева), «Юбилей» (пьеса вахтанговца Федора Воронцова, постановщик Илья Шиловский) и спектакль по новеллам Стефана Цвейга (спектакль ставят ученики Туминаса — Владимир Бельдиян, Гульназ Балпеисова, Хуго Эриксен и Анатолий Шульев).
Сам Римас Туминас в этом сезоне планирует поставить «Фауста» Гете, «Войну и мир» Толстого, «Трех сестер» Чехова и «Дачную лихорадку» Гольдони.
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