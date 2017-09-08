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В Театре Сатиры поставили «Оперу нищего» с Максимом Авериным

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Новости театра >>
8 сентября 2017
6 сентября состоялся сбор труппы Московского театра Сатиры под руководством Александра Ширвиндта. Видео с мероприятия опубликовано на сайте театра.



94-й сезон открылся постановкой «Орнифль» Жана Ануя, а первой премьерой станет спектакль Андрея Прикотенко «Операнищих» по пьесе Джона Гея «Опера нищего», главные роли в котором исполнят Максим Аверин и Светлана Рябова. Режиссёр полностью переписал пьесу и перенёс действие в современность. Первые показы состоятся 20 и 23 сентября.

По словам Ширвиндта, в декабре публике будет представлен «Великий забытый» по пьесе Родиона Овчинникова: «Родиона я знаю, это очень талантливый режиссёр и драматург. И вот он для нас сочинил любопытную социально-сатирическую композицию. Всё происходит в сумасшедшем доме, где представлен весь срез общества». Сам худрук сыграет в спектакле в прошлом знаменитого актёра, Фёдор Добронравов предстанет в образе русского гения, а Александр Олешко станет самим собой, т.е. актёром и шоуменом. Компанию им также составит Юрий Нифонтов.

«Чердак Сатиры» обзаведётся двумя свежими постановками. В «Горгоне» американского драматурга Дона Нигро, повествующей о двух враждующих голливудских звёздах, занятых в одном фильме, главные роли исполнят Алёна Яковлева и Марина Ильина. А драматург и режиссёр Сергей Коковкин приступил к работе над моноспектаклем «Вера» для Веры Васильевой.
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