ревью

Лайфстайл Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья А почему бы и нет?

Новости кино Дженнифер Лоуренс вернётся к роли Мистик ради фанатов Актриса появится в образе мутанта в фильме «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Новости театра Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге Роман Виктюк рассказал о планах театра в новом сезоне.

Новости кино Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена Актёр сыграет в пока безымянном проекте Amazon Studios.

Новости театра МХАТ им. Горького объявил программу нового сезона Театр обещает премьеры спектаклей по произведениям Александра Грибоедова, Ивана Тургенева и Юрия Полякова.

Фестивальная колонка Венеция-2017: Форма воды и вода формы 74-й Венецианский кинофестиваль, который закроется в субботу, можно назвать добротным, но не более того

Рецензии на фильмы «Квадрат»: Сатирическая комедия про похищение Европы Фильм Рубена Эстлунда, выигравший главный приз Каннского кинофестиваля

Фестивальная колонка «Послание к человеку»-2017: Что смотреть на фестивале? Поиск идентичности, путешествия по России, длительное наблюдение, китайское независимое и многое другое

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