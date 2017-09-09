МХАТ им. Горького объявил программу нового сезона

В МХАТ им. М. Горького стартует новый, 120-м по счёту, сезону. На сцене театра пройдут премьеры спектаклей по произведениям Александра Грибоедова, Ивана Тургенева и Юрия Полякова
. Об этом сообщает ТАСС.
Юбилейный сезон во МХАТе откроется 15 сентября показом спектакля «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького. Главную роль в постановке исполнит худрук театра Татьяна Доронина
. 16 сентября на Малой сцене состоится первая премьера - постановка по малоизвестной комедии Александра Грибоедова «Студент». Режиссёром спектакля выступил народный артист РФ Михаил Кабанов
. В ролях заняты Максим Бойцов
, Сергей Кисличенко
, Ирина Рудоминская
и другие артисты.
В октябре также пройдут показы спектакля «Золото партии» по пьесе Юрия Полякова
, постановка приурочена к 100-летию Октябрьской революции. К 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева театр готовит спектакль по роману «Отцы и дети». Кроме того, в юбилейном сезоне художественный руководитель театра Татьяна Доронина поставит пьесу Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец».
О других проектах театра станет известно позже, 12 сентября, на традиционном после летнего «антракта» сборе труппы.
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