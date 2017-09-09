Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге

Московский Театр Романа Виктюка
откроет новый, 21-й сезон, на гастролях в Санкт-Петербурге. В северной столице с 15 по 17 сентября театр представит спектакли «Последняя любовь Дон Жуана», «Коварство и любовь» и «Служанки», сообщает РИА Новости.
После гастролей, 19 сентября, театр покажет в Москве идущую уже 20 лет «Саломею». 21-й сезон станет первым в истории театра, который труппа проведет полностью в домашних стенах исторического здания на Стромынке.
Роман Виктюк отметил, что на первую половину сезона запланированы две премьеры: «Маугли» и «Мандельштам». Спектакль для детей «Маугли» поставит ведущий артист театра Дмитрий Бозин
, премьера состоится 1 октября. Премьера «Мандельштама», над которым работает сам Виктюк, намечена на конец 2017 года. В основе спектакля пьеса американского драматурга Дона Нигро, в которой автор исследует биографию известного поэта, чьё творчество было под запретом.
В новом сезоне Театр отправится с гастролям по городам России и за границу. Труппа выступит в Архангельске, Северодвинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пятигорске и Ставрополе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. В феврале предстоит поездка в Белоруссию – в Минск и Могилев. 2018 год театр встретит в Израиле, где с 4 по 8 января в городах Ашдод, Хайфа и Тель-Авив представит спектакль «Федра». А с 26 апреля по 14 мая труппе предстоят гастроли в США со спектаклем «Экзюпери. Навстречу звездам».
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