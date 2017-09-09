Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге

9 сентября
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2017
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Новости театра >>
9 сентября 2017
Московский Театр Романа Виктюка откроет новый, 21-й сезон, на гастролях в Санкт-Петербурге. В северной столице с 15 по 17 сентября театр представит спектакли «Последняя любовь Дон Жуана», «Коварство и любовь» и «Служанки», сообщает РИА Новости.

Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге

После гастролей, 19 сентября, театр покажет в Москве идущую уже 20 лет «Саломею». 21-й сезон станет первым в истории театра, который труппа проведет полностью в домашних стенах исторического здания на Стромынке.

Роман Виктюк отметил, что на первую половину сезона запланированы две премьеры: «Маугли» и «Мандельштам». Спектакль для детей «Маугли» поставит ведущий артист театра Дмитрий Бозин, премьера состоится 1 октября. Премьера «Мандельштама», над которым работает сам Виктюк, намечена на конец 2017 года. В основе спектакля пьеса американского драматурга Дона Нигро, в которой автор исследует биографию известного поэта, чьё творчество было под запретом.

В новом сезоне Театр отправится с гастролям по городам России и за границу. Труппа выступит в Архангельске, Северодвинске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Пятигорске и Ставрополе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. В феврале предстоит поездка в Белоруссию – в Минск и Могилев. 2018 год театр встретит в Израиле, где с 4 по 8 января в городах Ашдод, Хайфа и Тель-Авив представит спектакль «Федра». А с 26 апреля по 14 мая труппе предстоят гастроли в США со спектаклем «Экзюпери. Навстречу звездам».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ирина Апексимова покинула пост директора Театра Романа Виктюка
персоны
Дмитрий БозинРоман Виктюк

фотографии >>
Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге фотографии
Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге фотографии
Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге фотографии
Театр Романа Виктюка откроет новый сезон на гастролях в Санкт-Петербурге фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Любиша Самарджич
8 сентября ушёл из жизни актёр Любиша Самарджич.

День рождения >>

Полина Агуреева
Егор Баринов
Гуля Королёва
Александр Кулямин
Мила Липнер
Анна Лутцева
Виктория Маслова
Надежда Румянцева
Евгения Серебренникова
Горан Виснич
Хью Грант
Джеффри Комбс
Золтан Латинович
Клифф Робертсон
Адам Сандлер
Мишель Уильямс
все родившиеся 9 сентября >>

Афиша кино >>

Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Секс-Трип
комедия, фэнтези
США, 2016
Твоё имя
мелодрама, фэнтези
Япония, 2016
Удача Логана
боевик, комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью