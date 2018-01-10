Умер Михаил Державин

Актер театра и кино Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры, где на протяжении 50 лет служил актер.
фото: Александра Мудрац/ТАСС
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве, в семье одного из ведущих артистов Театра им. Вахтангова. В 1959-м он поступил в Театральное училище им.Щукина, затем был актером Ленкома и Театра на Малой Бронной. В 1968 пришел в Московский академический театр сатиры. Там же он подружился с Александром Ширвиндтом (ныне – худруком театра), ставшим постоянным партнером Державина по эстрадным номерам, телепередачам, фильмам, среди которых «Трое в лодке, не считая собаки». Вместе с артистами Театра сатиры также участвовал в знаменитом развлекательном телешоу «Кабачок «13 стульев».
По информации агентства РИА Новости, Державин скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 15 января в Театре сатиры, похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.
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