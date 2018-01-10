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Умер Михаил Державин

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10 января 2018
Актер театра и кино Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры, где на протяжении 50 лет служил актер.

Умер Михаил Державин
фото: Александра Мудрац/ТАСС

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве, в семье одного из ведущих артистов Театра им. Вахтангова. В 1959-м он поступил в Театральное училище им.Щукина, затем был актером Ленкома и Театра на Малой Бронной. В 1968 пришел в Московский академический театр сатиры. Там же он подружился с Александром Ширвиндтом (ныне – худруком театра), ставшим постоянным партнером Державина по эстрадным номерам, телепередачам, фильмам, среди которых «Трое в лодке, не считая собаки». Вместе с артистами Театра сатиры также участвовал в знаменитом развлекательном телешоу «Кабачок «13 стульев».

По информации агентства РИА Новости, Державин скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 15 января в Театре сатиры, похоронен он будет на Новодевичьем кладбище.
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Михаил ДержавинАлександр Ширвиндт
театры
Театр Сатиры

обсуждение >>
№ 8
Jack-vorobei   10.01.2018 - 20:02
Очень жаль... Прекрасный был актёр. Самая запоминающаяся для меня роль - в фильме Моя морячка. Да и фильм этот один из любимейших лёгких, комедийных, лучших в своём жанре того времени. Пусть земля будет... читать далее>>
№ 7
Iranja (СПб)   10.01.2018 - 19:44
Мир праху настоящего большого актера! Спасибо за светлые добрые роли! читать далее>>
№ 6
DNK   10.01.2018 - 17:21
Очень жаль... Соболезнования супруге, близким... И... Он прожил жизнь не зря! читать далее>>
№ 5
Аспан (Алматы)   10.01.2018 - 16:55
Михаил Державин был великим актером читать далее>>
№ 4
риптипипнпи   10.01.2018 - 15:27
2018 год начинает свою кровавую жатву читать далее>>
Всего сообщений: 8
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