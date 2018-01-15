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Ара Карапетян возглавил Новосибирский театр оперы и балета

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15 января 2018
Дирижер Ара Карапетян стал генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом сообщает пресс-служба минкульта РФ.

Ара Карапетян возглавил Новосибирский театр оперы и балета
фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Исакова

«Любая организация требует, чтобы во главе нее был человек, который несет полную личную ответственность за все происходящее в театре. Мы не торопились, несколько месяцев подбирали оптимальную кандидатуру, проводили соответствующие согласования, советовались с командой театра, с врио губернатора Андреем Травниковым — в итоге было принято решение о назначении руководителем НОВАТа Ары Карапетяна», – заявил глава ведомства Владимир Мединский во время представления нового руководителя коллективу театра.

Ара Карапетян окончил Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (отделение оперно-симфонического дирижирования). Был дирижером и генеральным директором в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В 2016 году занял должность артистического директора Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР). В сентябре 2017 возглавил Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского.
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