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Минкульт РФ подал иск на 133 миллиона рублей в рамках дела «Седьмой студии»

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16 января 2018
Минкультуры России подало иск о возмещении ущерба более чем на 133 млн рублей в рамках уголовного дела «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действительно, Минкультуры России признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей», – говорится в ответе пресс-службы ведомства на соответствующий запрос агентства.

Минкульт РФ подал иск на 133 миллиона рублей в рамках дела «Седьмой студии»
фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Обвиняемыми по этому делу проходит художественный руководитель «Гоголь-цента», режиссер Кирилл Серебренников, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор студии Юрий Итин, а также директор РАМТа , ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта, Софья Апфельбаум. Им инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа».

15 января стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование по этому делу.
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Кирилл Серебренников

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№ 2
Зажигалочка (Лучший город Земли)   16.01.2018 - 15:28
Так значит всё-таки украл? читать далее>>
№ 1
Падпараджа (Москва)   16.01.2018 - 14:13
Надеемся, что творческий талант режиссёра, продюсера и прочих упомянутых деятелей культуры расцветёт в условиях необходимости отчисления гонораров (за вычетом МРОТ) пострадавшей стороне. Но только по решению... читать далее>>
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