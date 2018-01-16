Минкульт РФ подал иск на 133 миллиона рублей в рамках дела «Седьмой студии»

анонс

Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Реорганизацию планируется завершить к лету 2018 года.

26 декабря 2017

Кончаловский, Высоцкая и Домогаров – лауреаты премии правительства РФ в области культуры

Награда присуждена за работу над постановкой трилогии по пьесам А. П. Чехова.