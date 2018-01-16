Минкульт РФ подал иск на 133 миллиона рублей в рамках дела «Седьмой студии»

Минкультуры России подало иск о возмещении ущерба более чем на 133 млн рублей в рамках уголовного дела «Седьмой студии». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Действительно, Минкультуры России признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей», – говорится в ответе пресс-службы ведомства на соответствующий запрос агентства.
фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Обвиняемыми по этому делу проходит художественный руководитель «Гоголь-цента», режиссер Кирилл Серебренников, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор студии Юрий Итин, а также директор РАМТа , ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкульта, Софья Апфельбаум. Им инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа».
15 января стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование по этому делу.
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