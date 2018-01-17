Театр Наций поставит мюзикл «Стиляги» по мотивам фильма Валерия Тодоровского

Театр Наций готовит постановку мюзикла «Стиляги
» по мотивам сценария Юрия Короткова
«Буги на костях» и одноимённого фильма Валерия Тодоровского
.
Режиссерское кресло занял Алексей Франдетти
.
Театр уже открыл кастинг артистов на главные и второстепенные роли. Узнать детали кастинга и отправить анкету можно по ссылке
.
Фильм «Стиляги
» вышел на экраны в декабре 2008 года. Это история Москвы начала пятидесятых, в которой молодым людям приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить.
обсуждение >>