«Текст» Дмитрия Глуховского поставят в Театре Ермоловой

фото: ТЕКСТ | Роман Дмитрия Глуховского (Вконтакте)
«Текст» был опубликован в июне 2017 года. По сюжету романа студент-филолог Илья Горюнов, вернувшись в Москву после семилетнего заключения, сталкивается с городом, совершенно изменившимся благодаря современным технологиям: они заменили людям отношения, а смартфон стал вторым «я». Но эти же технологии дают ему возможность отомстить своему врагу – лейтенанту ФСКН, который отправил его за решетку. В руках Ильи оказывается телефон лейтенанта и сам того не подозревая Горюнов начинает жить его жизнью…
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