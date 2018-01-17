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«Текст» Дмитрия Глуховского поставят в Театре Ермоловой

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17 января 2018
Роман «Текст» Дмитрия Глуховского будет адаптирован для постановки на театральной сцене. Об этом сообщил сам писатель на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Глуховского, режиссером спектакля станет Максим Диденко. Для постановки выбрали сцену Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

«Текст» Дмитрия Глуховского поставят в Театре Ермоловой
фото: ТЕКСТ | Роман Дмитрия Глуховского (Вконтакте)

«Текст» был опубликован в июне 2017 года. По сюжету романа студент-филолог Илья Горюнов, вернувшись в Москву после семилетнего заключения, сталкивается с городом, совершенно изменившимся благодаря современным технологиям: они заменили людям отношения, а смартфон стал вторым «я». Но эти же технологии дают ему возможность отомстить своему врагу – лейтенанту ФСКН, который отправил его за решетку. В руках Ильи оказывается телефон лейтенанта и сам того не подозревая Горюнов начинает жить его жизнью…
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