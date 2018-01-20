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О Фрэнке Синатре поставят мюзикл

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Новости театра >>
20 января 2018
Один из создателей сериала «Империя» и сценарист «Голодных игр» Дэнни Стронг пишет пьесу для предстоящего мюзикла, посвящённого жизни и творчеству Фрэнка Синатры.

Дэнни Стронг / Фрэнк Синатра
фото: cdn1.thr

Согласно THR, премьера спектакля «Синатра» (Sinatra The Musical), на котором будет представлен ряд классических песен знаменитого американского певца и актёра, состоится в 2020 году при непосредственном участии театральной компании Ambassador Theatre Group. Исполнительным продюсером выступает Ларри Манетти.

«Для меня большая честь написать мюзикл об одной из самых значительных икон 20-го века. Синатра – один из величайших талантов всех времён, и его увлекательная и мощная история может стать потрясающим мюзиклом. Для меня большая честь получить такую возможность», – заявил Стронг.
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