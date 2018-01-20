О Фрэнке Синатре поставят мюзикл

Один из создателей сериала «Империя»
и сценарист «Голодных игр» Дэнни Стронг
пишет пьесу для предстоящего мюзикла, посвящённого жизни и творчеству Фрэнка Синатры
.
Согласно THR, премьера спектакля «Синатра»
(Sinatra The Musical), на котором будет представлен ряд классических песен знаменитого американского певца и актёра, состоится в 2020 году при непосредственном участии театральной компании Ambassador Theatre Group. Исполнительным продюсером выступает Ларри Манетти
.
«Для меня большая честь написать мюзикл об одной из самых значительных икон 20-го века. Синатра – один из величайших талантов всех времён, и его увлекательная и мощная история может стать потрясающим мюзиклом. Для меня большая честь получить такую возможность», –
заявил Стронг.
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