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Марк Захаров решил снять с репертуара «Ленкома» четыре спектакля

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24 января 2018
Четыре спектакля – «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)», «Пер Гюнт», «Вальпургиева ночь» и «Борис Годунов» – снимут с репертуара Московского театра «Ленком». Такое решение принял художественный руководитель театра Марк Захаров.

«Захаров, как безусловный лидер театральной режиссуры, считает, что спектаклей должно быть меньше, и я с ним полностью согласен, хотя с некоторыми постановками очень жаль прощаться», – цитирует ТАСС директора «Ленкома» Марка Варшавера.

Марк Захаров решил снять с репертуара «Ленкома» четыре спектакля
фото: инстаграм театра

По его словам, в репертуаре театра сейчас 19 постановок и отказ от части из них – «производственная необходимость». «Мы не успеваем сыграть все постановки даже по одному разу в месяц, что недопустимо, потому что приводит, если можно так выразиться, к амортизации спектаклей, которые дряхлеют и умирают», - подчеркнул Варшавер.

Приказ об отмене спектаклей вступит в силу с 1 апреля 2018 года. До тех пор они будут идти на сцене театра.
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