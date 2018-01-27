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Юбилей Михаила Барышникова

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Новости театра >>
27 января 2018
Сегодня, 27 января, исполнилось 70 лет известному артисту балета и кино, хореографу, продюсеру и фотографу Михаилу Барышникову.

Юбилей Михаила Барышникова

Михаил Николаевич Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. С 12 лет учился в местном хореографическом училище. В 1964 году в Ленинграде гастролировала Латвийская национальная опера, в чьих спектаклях Барышников был занят вместе с другими учениками школы. Во время этих гастролей педагог Александр Пушкин, наставник Рудольфа Нуриева, предложил ему поступить в Ленинградское хореографическое училище. По завершении учёбы в 1967 году был принят в балетную труппу Театра оперы и балета им С.М. Кирова и вскоре исполнял ведущие классические партии.

За рубежом Барышников впервые выступил в 1970 году, находясь в Лондоне на гастролях с труппой Театра им. Кирова. В июне 1974 года во время гастролей с труппой Большого театра в Торонто артист отказался вернуться в СССР и буквально через месяц дебютировал в Нью-Йорке в спектакле «Америкен балле тиэтр» «Жизель». В течение последующих четырёх лет Барышников исполнил множество ведущих партий в классических и современных балетах. Он работал также как хореограф и исполнял главные партии в собственных постановках «Щелкунчика» и «Дон Кихота». В 1978-м вступил в труппу Джорджа Баланчина «Нью-Йорк сити балле». Здесь он выступал в баланчинских постановках, в том числе в «Аполлоне», «Блудном сыне», «Орфее» и «Арлекинаде», а также в некоторых постановках Джерома Роббинса. В 80-е работал художественным руководителем «Американ балле тиэтр» (АБТ), а в 1990 году вместе с хореографом Марком Моррисом основал коллектив «Уайт оук данс проджект», который со временем превратился в большую передвижную труппу с современным репертуаром. Оставив АБТ, Барышников совершил уникальный поступок в истории балетного театра: он не просто покинул классический балет и на том завершил свою карьеру, но начал новый творческий этап – стал исполнителем танца-модерн.



Помимо балета мастер снимается в кино и на телевидении. Ещё на родине дебютировал на экране в музыкальном фильме Леонида Менакера «Город и песня». В американском кино самыми заметными ролями Барышникова стали Юрий Копейкин в «Поворотном пункте» Херберта Росса (номинация на «Оскар»), Николай Родченко в «Белых ночах» Тэйлора Хэкфорда (запомнился танцем под песню Владимира Высоцкого) и Пётр Грущенко в «Деле фирмы» Николаса Мейера. Его также можно увидеть в популярном сериале «Секс в большом городе» и боевике «Джек Райан: Теория хаоса».

Заслуженный артист РСФСР. Обладатель Золотых медалей международных балетных конкурсов в Варне и Москве, трёх «Эмми», а также премий Kennedy Center Honor и National Medal of Arts. В 1989 году сыграл драматическую роль в спектакле «Метаморфозы» на Бродвее, за что был номинирован на премию «Тони» и специальную премию критиков драматического театра Drama Critics Award.
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