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ЦДР приглашает на премьеры

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Новости театра >>
31 января 2018
Центр Драматургии и Режиссуры в феврале представит публике несколько премьер, сообщает пресс-служба театра.

«Осип Мандельштам: Темное дерево слова»

6 февраля в ЦДР на Беговой состоится премьерный показ спектакля Клима «Осип Мандельштам: Темное дерево слова», созданного в рамках проекта «Одинокий голос человека. Служение Слову – Русский Логос», в основе которого лежит принцип просвещения и воспитания актёров и зрителей через практику вслушивания в звучащее слово. Исполнитель – Пётр Куликов.

9 февраля в ЦДР на Соколе пройдёт третий показ хореографической лаборатории ЦДР «Процесс. Сказка». Участники зимней лаборатории Екатерина Незванова и Янис Повилайтис представят свои танц-спектакли «Странник и путник» и «Женщина-скелет». Руководитель лаборатории Екатерина Кислова.

Под занавес последнего зимнего месяца, 24 и 25 февраля, ЦДР на Соколе приглашает на премьеру «Клятвенных дев», поставленных Алексеем Золотовицким по пьесе Олега Михайлова. В основе этой трагикомедии не просто предание о судьбах албанских женщин, но история любой матери, взявшей на себя ответственность за семью. В спектакле заняты Татьяна Владимирова, Анастасия Пронина, Елена Соловьёва, Сэсэг Хапсасова и Вера Харыбина. Это новый этап режиссёрской лаборатории под руководством Владимира Панкова, начавшей свою работу со спектакля «Москва – открытый город. Переход». В новом сезоне участникам лаборатории – Алексею Золотовицкому и Дмитрию Акришу – дана возможность сделать самостоятельные режиссёрские работы и выпустить премьеры на сцене ЦДР.
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Татьяна ВладимироваАлексей ЗолотовицкийКлимОлег Михайлов (II)Владимир ПанковАнастасия Пронина (II)Елена Соловьева (II)Сэсэг ХапсасоваВера Харыбина
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