ЦДР приглашает на премьеры

Центр Драматургии и Режиссуры
в феврале представит публике несколько премьер, сообщает пресс-служба театра.
6 февраля
в ЦДР на Беговой состоится премьерный показ спектакля Клима «Осип Мандельштам: Темное дерево слова»
, созданного в рамках проекта «Одинокий голос человека. Служение Слову – Русский Логос»
, в основе которого лежит принцип просвещения и воспитания актёров и зрителей через практику вслушивания в звучащее слово. Исполнитель – Пётр Куликов
.
9 февраля
в ЦДР на Соколе пройдёт третий показ хореографической лаборатории ЦДР «Процесс. Сказка»
. Участники зимней лаборатории Екатерина Незванова
и Янис Повилайтис
представят свои танц-спектакли «Странник и путник»
и «Женщина-скелет»
. Руководитель лаборатории Екатерина Кислова
.
Под занавес последнего зимнего месяца, 24
и 25 февраля
, ЦДР на Соколе приглашает на премьеру «Клятвенных дев»
, поставленных Алексеем Золотовицким
по пьесе Олега Михайлова
. В основе этой трагикомедии не просто предание о судьбах албанских женщин, но история любой матери, взявшей на себя ответственность за семью. В спектакле заняты Татьяна Владимирова
, Анастасия Пронина
, Елена Соловьёва
, Сэсэг Хапсасова
и Вера Харыбина
. Это новый этап режиссёрской лаборатории под руководством Владимира Панкова
, начавшей свою работу со спектакля «Москва – открытый город
. Переход». В новом сезоне участникам лаборатории – Алексею Золотовицкому и Дмитрию Акришу
– дана возможность сделать самостоятельные режиссёрские работы и выпустить премьеры на сцене ЦДР.
обсуждение >>