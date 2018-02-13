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Софья Апфельбаум получила личную премию председателя СТД

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13 февраля 2018
Директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум, которая находится в настоящий момент под домашним арестом по делу «Седьмой студии», получит личную — председательскую — премию председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина, сообщает ТАСС.

Софья Апфельбаум

Калягин объявил об этом в Театральном центре «На Страстном» на традиционном приёме председателя СТД, который ежегодно приходится на празднование Масленицы. Премией отмечается творческий коллектив или отдельный представитель любой театральной профессии за вклад в развитие театрального искусства России. Определяет лауреата сам Александр Калягин.

«Премия председателя подчас бывает ожидаемая, а иногда неожиданная. На этот раз моя кандидатура — это человек, который находится в тяжёлом состоянии, но это изумительный человек, честный, высокий профессионал. Это красивая женщина, которую знают все собравшиеся. Денежная составляющая премии как всегда равняется 150 тысячам рублей. Эта сумма не повредит вашей семье», — заявил Калягин, вручая премию мужу Софьи Апфельбаум Илье Ариевичу.

Лауреатами премии в разные годы становились Пётр Фоменко, Юрий Любимов, Алла Покровская, Галина Волчек, Владимир Этуш, Вера Васильева, Роман Виктюк, Чулпан Хаматова и другие.
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персоны
Вера ВасильеваРоман ВиктюкГалина ВолчекАлександр КалягинЮрий ЛюбимовАлла ПокровскаяПётр ФоменкоЧулпан ХаматоваВладимир Этуш
театры
РАМТТеатральный Центр «На Страстном»

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