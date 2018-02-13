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В Доме музыки покажут «Онегина»

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Новости театра >>
13 февраля 2018
27 февраля в Светлановском зале Международного дома музыки состоится показ спектакля Натальи Семёновой «Онегин» по роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина, сообщает пресс-служба постановки.

Блистательный текст, увлекательный сюжет, неоднозначность и глубина характеров – таков он, пушкинский «Евгений Онегин». А ещё – это удивительно современная история. В новой версии «Онегина» заняты популярные актёры Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Ирина Пегова и Сергей Шнырёв. Музыку написал Алексей Айги, который выходит на сцену вместе со своим ансамблем «4:33». Специально для проекта снято кино.

В Доме музыки покажут «Онегина»
фото: mmdm.ru

Авторы постарались максимально бережно отнестись к пушкинскому слову, сохранить сюжет, историю, дополнив её знаменитыми комментариями к роману – острыми, парадоксальными, современными. В текст также включены хулиганские и смешные эпиграммы самого Пушкина. Всё это безупречно и тонко разыгрывают четыре персонажа – Онегин, Ленский, Татьяна и Автор. Пушкин или, в данной версии, Автор, как бы раскладывается на три любимых своих персонажа, которым, собственно, и поручается действие. Иногда герои интерпретируют сюжет, иногда, по ходу, – комментируют. И тут, казалось бы, прописные истины пушкинского романа, вбитые в голову ещё со школы, перестают быть таковыми. Текст начинает жить своей жизнью. А актеры вступают в непринужденную и актуальную игру с «каноническим» и «неприкасаемым» текстом.

Представить без музыки Айги нового «Онегина» невозможно. Музыка – отдельный, особенный герой этой истории. Она не является фоном или атмосферой, она – сама эта история, её двигатель, её энергия. Создав собственную музыкальную партитуру «Онегина», композитор вступает, таким образом, в напряжённый диалог с великими интерпретациями прошлого.
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персоны
Алексей АйгиИрина ПеговаДаниил СтраховСергей ЧонишвилиСергей Шнырёв

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В Доме музыки покажут «Онегина» фотографии
В Доме музыки покажут «Онегина» фотографии
В Доме музыки покажут «Онегина» фотографии
В Доме музыки покажут «Онегина» фотографии
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