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Римас Туминас поставил оперу «Пиковая дама»

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Новости театра >>
14 февраля 2018
С 15 по 18 февраля на Исторической сцене в Государственном академическом Большом театре России состоится премьера новой версии оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке Римаса Туминаса, сообщается на сайте театра.

Римас Туминас

Для Туминаса это уже вторая опера на сцене Большого театра. Ранее он поставил «Катерину Измайлову» Дмитрия Шостаковича. На новом спектакле с ним работала давно сложившаяся команда. Анжелика Холина выступила в качестве хореографа-постановщика и режиссёра. За декорации отвечает Адомас Яцовскис, а костюмы изготовила Мария Данилова. Дамир Исмагилов выстраивает световую партитуру спектакля. Музыкальным руководителем является главный дирижер Большого театра Туган Сохиев.

По словам Туминаса, действие постановки перенесено в модный, но скучный Петербург времён Чайковского, где Герман, желающий стать Индивидуальностью, чувствует себя чужим.

Главные партии в опере исполнят Юсиф Эйвазов, Олег Долгов (Герман), Анна Нечаева, Евгения Муравьёва (Лиза), Геворг Акопян (Томский), Игорь Головатенко, Василий Ладюк (Елецкий), Лариса Дядькова (Графиня), Анна Бондаревская (Полина) и другие артисты.
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