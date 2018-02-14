Римас Туминас поставил оперу «Пиковая дама»

С 15 по 18 февраля
на Исторической сцене в Государственном академическом Большом театре России
состоится премьера новой версии оперы Петра Чайковского «Пиковая дама»
в постановке Римаса Туминаса
, сообщается на сайте театра
.
Для Туминаса это уже вторая опера на сцене Большого театра. Ранее он поставил «Катерину Измайлову» Дмитрия Шостаковича
. На новом спектакле с ним работала давно сложившаяся команда. Анжелика Холина
выступила в качестве хореографа-постановщика и режиссёра. За декорации отвечает Адомас Яцовскис
, а костюмы изготовила Мария Данилова
. Дамир Исмагилов
выстраивает световую партитуру спектакля. Музыкальным руководителем является главный дирижер Большого театра Туган Сохиев
.
По словам Туминаса, действие постановки перенесено в модный, но скучный Петербург времён Чайковского, где Герман, желающий стать Индивидуальностью, чувствует себя чужим.
Главные партии в опере исполнят Юсиф Эйвазов
, Олег Долгов
(Герман), Анна Нечаева
, Евгения Муравьёва
(Лиза), Геворг Акопян
(Томский), Игорь Головатенко
, Василий Ладюк
(Елецкий), Лариса Дядькова
(Графиня), Анна Бондаревская
(Полина) и другие артисты.
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