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Музей Цветаевой встречает весну «Капелью»

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21 февраля 2018
Дом-музей Марины Цветаевой в первый день весны презентует спектакль «Капель», режиссером которого выступила Алиса Гребенщикова.

Постановка, на сцене которой появятся Татьяна Колосова, Алина Ненашева и сама режиссер, возвращает зрителей в лирические и романтические 60-е годы.

Музей Цветаевой встречает весну «Капелью»

«Это нежный спектакль о весне, которая может наступить в любое время года, и о девушках, остающихся девушками вне зависимости от возраста», – сообщает пресс-служба музея.

Зритель будто бы приходит в гости к главным героиням и слышит их признания о мечтах и тревогах. Девушки обращаются к текстам поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского и к песням на музыку Микаэла Таривердиева, Андрея Эшпая и Оскара Фельцмана.
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Алиса ГребенщиковаТатьяна Колосова (III)

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