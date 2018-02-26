Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами

В галерее на Солянке и в пространстве «Воздух» под руководством французского режиссёра, драматурга и продюсера Антона Бонничи
начала работу актёрская лаборатория, посвящённая созданию спектакля про европейских женщин.
В течение пяти дней, с 25 февраля
по 2 марта
, Бонничи вместе с перформером Луисом Деньером
и русскими актрисами поставят эскиз спектакля по пьесе «Слушай, я умираю»
, автором которой является сам режиссёр. Премьера запланирована в Москве, Париже, Лондоне и Эдинбурге, а итоговый показ состоится 2 марта в 19:00 в Государственной галерее на Солянке.
«Мы хотим работать в России, потому что знаем, что здесь существует сильная театральная традиция. Российские актёры обладают невероятной энергией, при этом они дисциплинированы и методичны. Текст пьесы достаточно оригинален, чтобы заинтересовать аудиторию в России с учётом новых перспектив в отношении женщин и искусства», –
объясняет Бонничи свой интерес к работе с российскими актёрами.
В актёрской лаборатории заняты актрисыТеатра Наций Юлия Хамитова
и Екатерина Дар
, а также актрисы, сотрудничающие с Гоголь-центром
, Театром на Таганке
, Электротеатром «Станиславский»
и Мастерской Бориса Юхананова
.
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