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Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами

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Новости театра >>
26 февраля 2018
В галерее на Солянке и в пространстве «Воздух» под руководством французского режиссёра, драматурга и продюсера Антона Бонничи начала работу актёрская лаборатория, посвящённая созданию спектакля про европейских женщин.

Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами

В течение пяти дней, с 25 февраля по 2 марта, Бонничи вместе с перформером Луисом Деньером и русскими актрисами поставят эскиз спектакля по пьесе «Слушай, я умираю», автором которой является сам режиссёр. Премьера запланирована в Москве, Париже, Лондоне и Эдинбурге, а итоговый показ состоится 2 марта в 19:00 в Государственной галерее на Солянке.

«Мы хотим работать в России, потому что знаем, что здесь существует сильная театральная традиция. Российские актёры обладают невероятной энергией, при этом они дисциплинированы и методичны. Текст пьесы достаточно оригинален, чтобы заинтересовать аудиторию в России с учётом новых перспектив в отношении женщин и искусства», – объясняет Бонничи свой интерес к работе с российскими актёрами.

Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами

В актёрской лаборатории заняты актрисыТеатра Наций Юлия Хамитова и Екатерина Дар, а также актрисы, сотрудничающие с Гоголь-центром, Театром на Таганке, Электротеатром «Станиславский» и Мастерской Бориса Юхананова.
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Гоголь-центрТеатр на ТаганкеТеатр НацийЭлектротеатр "Станиславский"

фотографии >>
Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами фотографии
Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами фотографии
Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами фотографии
Французский режиссёр Антон Бонничи ставит спектакль с российскими актрисами фотографии
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