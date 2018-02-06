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Эрмитаж покажет спектакль «Каравайчук» в прямом эфире

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6 февраля 2018
Спектакль «Каравайчук», организованный Фондом Поддержки культурных проектов и сохранения наследия Олега Каравайчука совместно с Государственным Эрмитажем, состоится в Малиновой гостинной Зимнего дворца 8 февраля.

Представление в стенах музея пройдет без зрителей. Все происходящее в можно будет увидеть только в прямом эфире и только один раз на karavaichuk.snob.ru.

Эрмитаж покажет спектакль «Каравайчук» в прямом эфире

Среди участников постановки – директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Сергей Соловьев, актрисы театра и кино Марина Неёлова, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и режиссер Кира Муратова, а также близкие и друзья известного композитора.

«Олег Николаевич Каравайчук напрямую связан с Эрмитажем. Сюда его привели в возрасте пяти лет, сюда он ходил всю жизнь, здесь сочинял музыку и здесь играл её. В Малиновой гостиной стоит подаренный Николаю II рояль, на котором директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский разрешал играть только Каравайчуку. А Олег Николаевич называл этот рояль гробом и утверждал, что никто кроме него совладать с ним не смог бы, – рассказывает автор идеи, режиссер Андрей Савельев. – 8 февраля вокруг именно этого рояля соберутся пятнадцать человек – пятнадцать действующих лиц спиритического сеанса. Каждый из них связан с Олегом Николаевичем и каждому есть что рассказать о нём и сказать ему».

Олег Каравайчук — одна из самых ярких фигур в истории российской музыки XX века, человек-миф, композитор, пианист, гениальный импровизатор, чье творчество сложно поддается определениям.
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персоны
Кира МуратоваМарина НеёловаМихаил ПиотровскийКсения РаппопортЧулпан Хаматова

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