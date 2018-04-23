В Саратове установлена мемориальная доска Олегу Табакову

В Саратове увековечили имя уроженца города, выдающегося актёра и театрального режиссёра Олега Павловича Табакова
, присвоив его Дворцу творчества детей и молодёжи и скверу. На самом бывшем Саратовским дворце пионеров и школьников, чей театральный кружок посещал мастер в школьные годы, открыли мемориальную доску.
Согласно информационному агентству РИА Новости
, на открытие мемориальной доски, установленной на фасаде дворца, пришло около 500
человек, включая актёров приехавшей на гастроли в Саратов «Табакерки»
, губернатора Валерия Радаева
, сенатора от саратовского парламента Людмилу Бокову
, спикера областной думы Ивана Кузьмина
, мэра Михаила Исаева
, представителей культурной общественности города и простых горожан.
Через дорогу в сквере, получившем имя Табакова, ранее поставили памятник, изображающий актёра в молодости. Здесь же находится постоянная афиша с его ключевыми ролями.
По словам одного из первых учеников Табакова Михаила Хомякова
, в 1980 году мастер пробил возможность организовать свой первый курс в ГИТИС, а до этого у него была студия, которая занималась во дворце пионеров недалеко от Чистых Прудов в центре Москвы. «Когда мы поступили в институт, у нас была возможность заниматься в ГИТИСе, потому что там было полно аудиторий. Но несмотря на это, Табаков и его соратники настояли на том, чтобы наш первый курс продолжал заниматься во дворце пионеров на Стопани. Сегодня, подъезжая к этому зданию, я вдруг понял, почему он так сделал. Потому что он хотел пронести традицию, как он занимался здесь с Натальей Иосифовной Сухостав, чтобы мы тоже прошли через дворец пионеров. Мы никогда не забудем Олега Павловича как нашего педагога, нашего учителя, и всегда будем благодарны ему», —
поделился воспоминаниями актёр на церемонии.
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