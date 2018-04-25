Спектакль, который будет показан один раз

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Следующий год будет посвящён театру

Ходатайство об изменении меры пресечения экс-директору «Гоголь-центра» в суд направил Следственный комитет РФ.

23 апреля

В Саратове установлена мемориальная доска Олегу Табакову

Имя мастера присвоено Дворцу творчества детей и молодёжи и скверу, где установлен его памятник.