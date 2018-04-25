Спектакль, который будет показан один раз

Создатели иммерсивного проекта «Чёрный русский» — продюсерская команда Black Russian и режиссёр Максим Диденко — сотворили первое многосерийное интерактивное шоу в режиме реального времени Asmodeus. Каждую серию можно будет увидеть только один раз в live-режиме на сайте BlackRussian.TV. Премьера проекта состоится 21 мая в 22.00, сообщает пресс-служба постановки.
Что привыкли делать люди, которые живут в России? Всегда и всего бояться. Ведущие шоу, актёры Сергей Епишев и Кристина Асмус, играют семейную пару — Адама и Еву. Их герои спустились в подземный бункер, чтобы спастись от врагов России и от катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой Асмодей. Под землёй герои живут вместе с прислугой и котом, здесь же принимают гостей. В каждой серии к ним приходит новый гость — медийная личность, которой предстоит пройти испытания страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только.
Театральное действо будет происходить в студии в прямом эфире. Шесть камер покажут, что происходит с участником, в режиме реального времени. Каждый зритель сможет повлиять на сюжет шоу и судьбу героя с помощью чата, интер-активов и денежных пожертвований-донатов. Новая серия будет выходить каждый понедельник в 22.00. Зритель сможет купить билет на шоу на конкретную дату или сразу на несколько серий на сайте BlackRussian.TV.
фото: Пресс-служба Black Russian
По словам Максима Диденко, он «перестал понимать, в чём смысл жизни, и решил заняться чем-то максимально бессмысленным. А самое бессмысленное в России — это шутить. Шутить и бояться».
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