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Новости театра >>
25 апреля 2018
Создатели иммерсивного проекта «Чёрный русский» — продюсерская команда Black Russian и режиссёр Максим Диденко — сотворили первое многосерийное интерактивное шоу в режиме реального времени Asmodeus. Каждую серию можно будет увидеть только один раз в live-режиме на сайте BlackRussian.TV. Премьера проекта состоится 21 мая в 22.00, сообщает пресс-служба постановки.



Что привыкли делать люди, которые живут в России? Всегда и всего бояться. Ведущие шоу, актёры Сергей Епишев и Кристина Асмус, играют семейную пару — Адама и Еву. Их герои спустились в подземный бункер, чтобы спастись от врагов России и от катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой Асмодей. Под землёй герои живут вместе с прислугой и котом, здесь же принимают гостей. В каждой серии к ним приходит новый гость — медийная личность, которой предстоит пройти испытания страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только.

Театральное действо будет происходить в студии в прямом эфире. Шесть камер покажут, что происходит с участником, в режиме реального времени. Каждый зритель сможет повлиять на сюжет шоу и судьбу героя с помощью чата, интер-активов и денежных пожертвований-донатов. Новая серия будет выходить каждый понедельник в 22.00. Зритель сможет купить билет на шоу на конкретную дату или сразу на несколько серий на сайте BlackRussian.TV.

Спектакль, который будет показан один раз
фото: Пресс-служба Black Russian

По словам Максима Диденко, он «перестал понимать, в чём смысл жизни, и решил заняться чем-то максимально бессмысленным. А самое бессмысленное в России — это шутить. Шутить и бояться».

Автором сценария является драматург и театральный критик Валерий Печейкин, продюсером выступает сооснователь продюсерской команды Black Russian Елена Новикова, а музыку написали Иван Кушнир и Александр Карпов. Среди участников — Ян Гэ, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Фомин, Егор Корешков, Надежда Сысоева, Софья Синицына, Максим Виторган и многие другие.
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театральная премьера
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Кристина АсмусМаксим ВиторганИнгеборга ДапкунайтеМаксим ДиденкоСергей ЕпишевЕгор КорешковВалерий ПечейкинСофья СиницынаНадежда СысоеваАндрей ФоминГэ Ян

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Спектакль, который будет показан один раз фотографии
Спектакль, который будет показан один раз фотографии
Спектакль, который будет показан один раз фотографии
Спектакль, который будет показан один раз фотографии
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