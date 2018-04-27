Суд отказался отпустить Алексея Малобродского под домашний арест

анонс

Следующий год будет посвящён театру

21 мая состоится премьера первого многосерийного интерактивного шоу в режиме реального времени Asmodeus.

Спектакль, который будет показан один раз

23 апреля

В Саратове установлена мемориальная доска Олегу Табакову

Имя мастера присвоено Дворцу творчества детей и молодёжи и скверу, где установлен его памятник.