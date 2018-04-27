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Суд отказался отпустить Алексея Малобродского под домашний арест

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27 апреля 2018
Басманный суд Москвы не удовлетворил ходатайство о переводе экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В ходе заседания суда представитель прокуратуры заявила, что не видит оснований для изменения меры пресечения. Суд принял решение оставить Малобродского под стражей.

Ранее Следственный комитет РФ обратился в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения и освобождении Малобродского из СИЗО «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств».

Суд отказался отпустить Алексея Малобродского под домашний арест
фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

60-летний Алексей Малобродский стал единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который с лета прошлого года находится под стражей. Продюсера обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных студии, основателем которой является режиссер Кирилл Серебренников. Сам режиссер, экс-гендиректор АНО Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум числятся фигурантами этого дела.
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