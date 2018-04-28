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В Театре мюзикла вспомнят творчество Уитни Хьюстон

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28 апреля 2018
30 мая в 20.00 в Московском театре мюзикла состоится гала-концерт, посвящённый памяти знаменитой певицы Уитни Хьюстон, сообщили организаторы концерта.

В Театре мюзикла вспомнят творчество Уитни Хьюстон

Все самые известные песни Хьюстон исполнят звёзды эстрады и шоу «Голос»: Юлия Началова, Галина Безрук, Кристина Колес, Александр Панайотов, Руслан Алехно, Алла Рид, Маргарита Позоян, Елена Максимова, Людмила Соколова, Александра Белякова, Семён Величко, Оксана Казакова, Этери Бериашвили, Арцвик, Рэй, Аннэя Пашинская, Одиссей Аджинджал, Буша Гоман, а также других звёзд российской и зарубежной музыкальной сцены.

Одна из участниц концерта выступит на сцене в настоящем платье Уитни Хьюстон. В нём она выступала во время мирового тура «Телохранитель», впоследствии оно было выкуплено организаторами вечера на аукционе.

Знаменитой американской поп, соул и ритм-н-блюзовой певицы, актрисы, продюсера и фотомодели Уитни Хьюстон не стало 11 февраля 2012 года. За свою жизнь она успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, включая незабываемый романтический триллер «Телохранитель», комедию «В ожидании выдоха», ромком «Жена священника» и музыкальную драму «Спаркл».
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«Телохранитель»
В Театре мюзикла вспомнят творчество Уитни Хьюстон фотографии
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