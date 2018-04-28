В Театре мюзикла вспомнят творчество Уитни Хьюстон

30 мая
в 20.00
в Московском театре мюзикла
состоится гала-концерт, посвящённый памяти знаменитой певицы Уитни Хьюстон
, сообщили организаторы концерта.
Все самые известные песни Хьюстон исполнят звёзды эстрады и шоу «Голос»
: Юлия Началова
, Галина Безрук
, Кристина Колес
, Александр Панайотов
, Руслан Алехно
, Алла Рид
, Маргарита Позоян
, Елена Максимова
, Людмила Соколова
, Александра Белякова
, Семён Величко
, Оксана Казакова
, Этери Бериашвили
, Арцвик
, Рэй
, Аннэя Пашинская
, Одиссей Аджинджал
, Буша Гоман
, а также других звёзд российской и зарубежной музыкальной сцены.
Одна из участниц концерта выступит на сцене в настоящем платье Уитни Хьюстон. В нём она выступала во время мирового тура «Телохранитель», впоследствии оно было выкуплено организаторами вечера на аукционе.
Знаменитой американской поп, соул и ритм-н-блюзовой певицы, актрисы, продюсера и фотомодели Уитни Хьюстон не стало 11 февраля 2012
года. За свою жизнь она успела сняться в нескольких фильмах и сериалах, включая незабываемый романтический триллер «Телохранитель»
, комедию «В ожидании выдоха»
, ромком «Жена священника»
и музыкальную драму «Спаркл»
.
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