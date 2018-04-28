Следующий год будет посвящён театру

2019
-й станет в России Годом театра
. К такому решению сегодня пришёл президент Российской Федерации Владимир Путин
во время встречи с председателем Союза театральных деятелей РФ, художественным руководителем театра Et Cetera Александром Калягиным
, запись которой опубликована на сайте Кремля
.
Инициатором идеи стал Калягин, обсуждавший с главой государства ряд театральных вопросов. «Мне бы очень хотелось, мы всё время лоббируем, чтобы 2019 год стал Годом театра. Понимаю: такие сложности, сякие. Но это для театра, для театральной общественности, для культуры в целом, для нашей страны, для зрителей. Потому что театр – это зрители, многомиллионная аудитория. И очень важно, что в театр ходят зрители. Помимо тех проблем, которые мы бы решили в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», –
заявил популярный актёр.
«Александр Александрович, хорошо, договорились. Знаю, что Вы эту идею вынашиваете давно. Мы с Вами говорили на этот счёт. Давайте так и сделаем. 2019 год объявим в России Годом театра», —
согласился на предложение президент.
После беседы с Калягиным на сайте Кремля был опубликован указ «О проведении в Российской Федерации Года театра»
, датированный 28 апреля
, согласно которому до 1 июня
текущего года Правительству России следует образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года театра и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года театра, а также рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года театра.
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