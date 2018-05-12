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В театре Армена Джигарханяна поставили пьесу Гарольда Пинтера

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Новости театра >>
12 мая 2018
25 мая в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна состоится премьера спектакля «Сторож». За постановку пьесы Гарольда Пинтера отвечает Андрей Крупник.

«Как часто мы находимся в ожидании "волшебного" события, которое даст нам толчок к новой жизни? Дожидаемся понедельника, чтобы бросить курить, ждём скидок в магазине на спортивную одежду, чтобы заняться спортом, надеемся на ссору с начальством, чтобы наконец поменять ненавистную работу… Каждый из нас находится в ожидании своего Годо и искренне верит, что всё самое хорошее случится исключительно с его приходом. И как же сладостно это томительное ожидание! А что будет, когда Годо, не заставляя себя ждать, всё-таки придёт к нам? Вдруг его появление повлечёт за собой непредсказуемые последствия…», – цитирует режиссёра пресс-служба театра.

В театре Армена Джигарханяна поставили пьесу Гарольда Пинтера

Герои спектакля находятся в ожидании того самого Годо. Астон, один из главных героев, добрый, но психически не вполне полноценный парень, приводит домой Дэвиса, старого бродягу, которого он спас от побоев в кафе. Но кем на самом деле является Дэвис, и почему он представляется другим именем?

В постановке заняты актёры Михаил Железнов, Роман Керн, Ибрагим Гагиев, Эдуард Двинских и Пётр Ступин.
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Театр под руководством Армена Джигарханяна

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