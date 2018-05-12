В театре Армена Джигарханяна поставили пьесу Гарольда Пинтера

25 мая
в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна
состоится премьера спектакля «Сторож»
. За постановку пьесы Гарольда Пинтера
отвечает Андрей Крупник
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«Как часто мы находимся в ожидании "волшебного" события, которое даст нам толчок к новой жизни? Дожидаемся понедельника, чтобы бросить курить, ждём скидок в магазине на спортивную одежду, чтобы заняться спортом, надеемся на ссору с начальством, чтобы наконец поменять ненавистную работу… Каждый из нас находится в ожидании своего Годо и искренне верит, что всё самое хорошее случится исключительно с его приходом. И как же сладостно это томительное ожидание! А что будет, когда Годо, не заставляя себя ждать, всё-таки придёт к нам? Вдруг его появление повлечёт за собой непредсказуемые последствия…», –
цитирует режиссёра пресс-служба театра.
Герои спектакля находятся в ожидании того самого Годо. Астон, один из главных героев, добрый, но психически не вполне полноценный парень, приводит домой Дэвиса, старого бродягу, которого он спас от побоев в кафе. Но кем на самом деле является Дэвис, и почему он представляется другим именем?
В постановке заняты актёры Михаил Железнов
, Роман Керн
, Ибрагим Гагиев
, Эдуард Двинских
и Пётр Ступин
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