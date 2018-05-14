Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Малобродский освобожден под подписку о невыезде

14 мая
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
14 мая 2018
Следственный комитет РФ изменил меру пресечения экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.

«Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении», – цитирует агентство заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

Алексей Малобродский освобожден под подписку о невыезде
фото: Эмин Джафаров/Коммерсант

Ранее следствие уже обращалось в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения и освобождении Малобродского из СИЗО «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Однако в суде заявили, что не видят оснований для его перевода под домашний арест.

60-летний Алексей Малобродский стал единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который с лета прошлого года находится под стражей. Продюсера обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных студии, основателем которой является режиссер Кирилл Серебренников. Сам режиссер, экс-гендиректор АНО Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум числятся фигурантами этого дела.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Кирилл Серебренников

фотографии >>
Алексей Малобродский освобожден под подписку о невыезде фотографии
Алексей Малобродский освобожден под подписку о невыезде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Teymur   14.05.2018 - 22:00
Наконец-то. Двойное издевательство - продержали год в тюрьме, как опасного убийцу, совали в переполненные камеры, довели до инфаркта, держали прикованным наручниками к больничной койке... А оказывается,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Баадур Цуладзе
13 мая ушёл из жизни актёр Баадур Цуладзе.
Василий Евстратенко
13 мая ушёл из жизни театральный деятель Василий Евстратенко.
Мария Шверубович
11 мая ушла из жизни актриса, театровед Мария Шверубович.
Юрий Киндрат
9 мая ушёл из жизни актёр Юрий Киндрат.
Эрнест Ясан
9 мая ушёл из жизни режиссёр Эрнест Ясан.

День рождения >>

Дмитрий Барков
Ярослав Бойко
Анна Михалкова
Олег Морозов
Линда Нигматулина
Валентина Пугачёва
Игорь Савочкин
Зинаида Шарко
Лилия Юдина
Франческа Аннис
Кейт Бланшетт
Патрик Брюэль
Анна Вяземски
Тим Рот
Эмбер Тэмблин
Эльжбета Чижевская
все родившиеся 14 мая >>

Афиша кино >>

Роналду против Месси
спортивный фильм
Великобритания, 2017
За бортом
комедия, мелодрама
США, 2018
Дэдпул 2
боевик, комедия, фэнтези
США, 2018
Конченая
драма, триллер
Великобритания, Венгрия, Гонконг, США, 2018
Моя бывшая подружка
комедия
Франция, 2018
Пчёлка Майя и кубок мёда
детский фильм, комедия, семейное кино
Австралия, Германия, 2018
Третье убийство
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Япония, 2017
Хулиганьё
драма, комедия, криминальный фильм, приключения
Ирландия, 2016
Чудеса
драма
Италия, 2014
Анон
научная фантастика, триллер
Германия, 2018
Муза смерти
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Такси 5
боевик, комедия, приключения
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью