Алексей Малобродский освобожден под подписку о невыезде

Следственный комитет РФ изменил меру пресечения экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому на подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС.
«Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении», – цитирует агентство заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко.
фото: Эмин Джафаров/Коммерсант
Ранее следствие уже обращалось в суд с ходатайством о смягчении меры пресечения и освобождении Малобродского из СИЗО «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Однако в суде заявили, что не видят оснований для его перевода под домашний арест.
60-летний Алексей Малобродский стал единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который с лета прошлого года находится под стражей. Продюсера обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных студии, основателем которой является режиссер Кирилл Серебренников. Сам режиссер, экс-гендиректор АНО Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум числятся фигурантами этого дела.
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