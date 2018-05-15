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Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл

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15 мая 2018
Знаменитую голливудскую комедию «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки») с Мэрилин Монро в третий раз адаптируют для бродвейской сцены.

Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл

Как сообщает издание Variety, мюзикл по фильму ставили в 1972 году под названием «Сахар» и в 2001-ом под оригинальным названием.

Права на постановку достались продюсерам Крейгу Задану и Нейлу Мерону. Спектакль поставит Кейси Николо, он же займётся хореографией. За музыку отвечают Скотт Уиттман и Марк Шайман. Адаптацию оригинального сценария для сцены осуществит Мэттью Лопез. Премьера запланирована на 2020 год.

Культовая комедия Билли Уайлдера, вышедшая в 1962 году, повествует о двух музыкантах в исполнении Тони Кёртиса и Джека Леммона, которые стали свидетелями убийства и скрываются от гангстеров, переодевшись в женщин и вступив в дамский джазовый оркестр, гастролировавший по стране, чьей звездой является Душечка (Монро). Картина, удостоенная «Оскара» и трёх «Золотых глобусов», считается одной из лучших комедий мирового кино.
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Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл фотографии
Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл фотографии
Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл фотографии
Комедию «В джазе только девушки» превратят в мюзикл фотографии
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