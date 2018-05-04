Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Большой театр готовит новую постановку «Евгения Онегина»

4 мая
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости театра >>
4 мая 2018
Большой театр к концу нового 243-го сезон планирует показать новую постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин». Об этом заявил генеральный директор театра Владимир Урин.

Большой театр готовит новую постановку «Евгения Онегина»
фото: РИА Новости, Владимир Трефилов

«Начать я бы хотел с принципиально важной постановки будущего сезона, – заявил он в интервью ТАСС. – Это «Евгений Онегин», который возвращается на Историческую сцену, заменяя замечательный спектакль Дмитрия Чернякова, идущий на Новой сцене. Он вызвал огромный интерес и споры у российских и зарубежных зрителей, ибо был показан во многих странах».

Работать над проектом будет режиссер Евгений Арье, художник Семен Пастух. Музыкальным сопровождением займется главный дирижер театра Туган Сохиев. Премьера спектакля запланирована 15 мая 2019 года.

По словам Урина, в новом сезоне состоится десять премьер, среди которых – «Хрустальный дворец» Джорджо Баланчина и «Артефакт» в хореографии Уильяма Форсайта. Кроме того, в программе театра появятся «Севильский цирюльник» и «Путешествие в Реймс» Россини.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Мулерман
2 мая скончался певец Вадим Мулерман.

День рождения >>

Ирина Баринова
Андрус Ваарик
Наталья Величко
Татьяна Кулиш
Елизавета Курбанмагомедова
Дмитрий Лаленков
Татьяна Самойлова
Ольга Сутулова
Елена Фатюшина (Мольченко)
Карло Джустини
Жерар Жюньо
Джесс Мосс
Малгожата Печиньская
Эрик Сайкс
Ханна Станкувна
Одри Хепбёрн
все родившиеся 4 мая >>

Афиша кино >>

Старое ружье
военный фильм, драма
Франция, ФРГ, 1975
Собибор
биография, военный фильм, драма
Россия, 2018
Мстители: Война бесконечности
боевик, приключения, фэнтези
США, 2018
Остров собак
комедия, приключения, фильм о животных
Германия, США, 2018
Папа-мама, гусь
комедия, приключения
Китай, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Борис Латкин и Ирина Обидова: «Когда люди приходят с горящими глазами и верой в свои проекты, хочется им помочь»
Интервью

Борис Латкин и Ирина Обидова: «Когда люди приходят с горящими глазами и верой в свои проекты, хочется им помочь»

Организаторы Кино.Платформы Potential о главном Петербургском событии мая для молодых режиссеров, сценаристов, продюсеров, видеоблогеров и всех неравнодушных к кино
1 комментарий