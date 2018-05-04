Большой театр готовит новую постановку «Евгения Онегина»

Большой театр к концу нового 243-го сезон планирует показать новую постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин». Об этом заявил генеральный директор театра Владимир Урин.
фото: РИА Новости, Владимир Трефилов
«Начать я бы хотел с принципиально важной постановки будущего сезона, – заявил он в интервью ТАСС. – Это «Евгений Онегин», который возвращается на Историческую сцену, заменяя замечательный спектакль Дмитрия Чернякова, идущий на Новой сцене. Он вызвал огромный интерес и споры у российских и зарубежных зрителей, ибо был показан во многих странах».
Работать над проектом будет режиссер Евгений Арье, художник Семен Пастух. Музыкальным сопровождением займется главный дирижер театра Туган Сохиев. Премьера спектакля запланирована 15 мая 2019 года.
По словам Урина, в новом сезоне состоится десять премьер, среди которых – «Хрустальный дворец» Джорджо Баланчина и «Артефакт» в хореографии Уильяма Форсайта. Кроме того, в программе театра появятся «Севильский цирюльник» и «Путешествие в Реймс» Россини.
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