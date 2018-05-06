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Главным режиссером РАМТа станет Егор Перегудов

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Новости театра >>
6 мая 2018
Егор Перегудов займет должность главного режиссера Российского академического молодёжного театра (РАМТ). Об этом сообщила пресс-служба театра.

Главным режиссером РАМТа станет Егор Перегудов
фото: РАМТ

«Егор - замечательный, очень талантливый режиссер, а главное – как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе», – заявил художественный руководитель театра Алексей Бородин.

Сам Перегудов заявил, что предложение стало для него неожиданностью: «Я чувствую большую ответственность и пока очень волнуюсь», – отметил он.
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Алексей БородинЕгор (Георгий) Перегудов
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