Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский

5 мая
в Германии на 62
-м году жизни скончался известный российский актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств России и основатель театра «Приют комедианта» Юрий Томошевский
.
Об этом сообщается
на официальной странице «Приюта комедианта»
в социальной сети Facebook. Информацию о месте и времени прощания с Юрием Валентиновичем
пресс-служба театра объявит позднее.
Юрий Валентинович Томошевский
родился 11 августа 1956
года в Пятигорске Ставропольского края. В 1978-м по окончании актёрского факультета Государственного института театрального искусства им. Луначарского был принят в труппу БДТ
, где проработал до 1991 года. В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова
открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр-студию «Приют комедианта», который в 1992 году обрёл статус государственного театра. В 1990-х годах вёл актёрский курс в Академии театрального искусства, поставил со студентами несколько спектаклей в «Приюте комедианта». В 2000 году оставил художественное руководство созданного им театра, но не покинул его — продолжал выступать как актёр и чтец, режиссер спектаклей.
В последние годы был главным режиссёром Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества
, ставил спектакли на различных театральных площадках города, выступал в арт-подвале «Бродячая собака» с сольными поэтическими вечерами. В 2013 году создал «Романтический театр Юрия Томошевского»
и был его художественным руководителем.
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