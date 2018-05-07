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Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский

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Новости театра >>
7 мая 2018
5 мая в Германии на 62-м году жизни скончался известный российский актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств России и основатель театра «Приют комедианта» Юрий Томошевский.

Об этом сообщается на официальной странице «Приюта комедианта» в социальной сети Facebook. Информацию о месте и времени прощания с Юрием Валентиновичем пресс-служба театра объявит позднее.

Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский

Юрий Валентинович Томошевский родился 11 августа 1956 года в Пятигорске Ставропольского края. В 1978-м по окончании актёрского факультета Государственного института театрального искусства им. Луначарского был принят в труппу БДТ, где проработал до 1991 года. В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр-студию «Приют комедианта», который в 1992 году обрёл статус государственного театра. В 1990-х годах вёл актёрский курс в Академии театрального искусства, поставил со студентами несколько спектаклей в «Приюте комедианта». В 2000 году оставил художественное руководство созданного им театра, но не покинул его — продолжал выступать как актёр и чтец, режиссер спектаклей.

В последние годы был главным режиссёром Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества, ставил спектакли на различных театральных площадках города, выступал в арт-подвале «Бродячая собака» с сольными поэтическими вечерами. В 2013 году создал «Романтический театр Юрия Томошевского» и был его художественным руководителем.
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Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский фотографии
Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский фотографии
Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский фотографии
Умер основатель «Приюта комедианта» Юрий Томошевский фотографии
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