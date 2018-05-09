Дмитрий Брусникин назначен художественным руководителем «Практики»

«Да, это верно, – заявил Брусникин, отвечая на вопрос о новой должности. – Пока, правда, я исполняю обязанности директора, поскольку в данный момент Департамент культуры Москвы вносит изменения в устав (до сих пор театр был директорским). Новый устав предполагает должность художественного руководителя, поэтому примерно с середины месяца я стану выполнять обязанности худрука».
фото: Анна Гальперина
Актер сообщил, что поиски кандидата на должность директора продолжаются.
Брусникин также рассказал о планах для репертуара театра. Так, по его словам, будут возобновлены спектакль Алисы Гребенщиковой по текстам современных поэтов, постановки Семена Александровского по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась» и работа Марины Брусникиной по пьесам Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой». Театр также продолжит сотрудничать с мастерскими Олега Кудряшова и Виктора Рыжакова.
Кроме того, новый художественный руководитель пообещал, что театр останется независимой площадкой. «В театре «Практика» нет труппы, и это ситуация меняться не будет. Мои ученики присутствуют здесь как резиденты, но точно так же здесь будут представлены и «кудряши», и мастерская Рыжакова», – подчеркнул он.
обсуждение >>