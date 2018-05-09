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Дмитрий Брусникин назначен художественным руководителем «Практики»

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9 мая 2018
Актер и руководитель мастерской в Школе-студии МХАТ Дмитрий Брусникин стал художественным руководителем московского театра «Практика». Об этом сообщило издание «Театрал».

«Да, это верно, – заявил Брусникин, отвечая на вопрос о новой должности. – Пока, правда, я исполняю обязанности директора, поскольку в данный момент Департамент культуры Москвы вносит изменения в устав (до сих пор театр был директорским). Новый устав предполагает должность художественного руководителя, поэтому примерно с середины месяца я стану выполнять обязанности худрука».

Дмитрий Брусникин назначен художественным руководителем «Практики»
фото: Анна Гальперина

Актер сообщил, что поиски кандидата на должность директора продолжаются.

Брусникин также рассказал о планах для репертуара театра. Так, по его словам, будут возобновлены спектакль Алисы Гребенщиковой по текстам современных поэтов, постановки Семена Александровского по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась» и работа Марины Брусникиной по пьесам Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» и «Сережа очень тупой». Театр также продолжит сотрудничать с мастерскими Олега Кудряшова и Виктора Рыжакова.

Кроме того, новый художественный руководитель пообещал, что театр останется независимой площадкой. «В театре «Практика» нет труппы, и это ситуация меняться не будет. Мои ученики присутствуют здесь как резиденты, но точно так же здесь будут представлены и «кудряши», и мастерская Рыжакова», – подчеркнул он.
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