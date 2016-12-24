"Гуляй, Вася!"

Спутник телезрителя
24 декабря, 21.00, СТС
Лайфстайл
Шерше ля фам
Новости кино
Актёру исполнилось бы 70 лет.
Спутник телезрителя
24 декабря, 01.45, СТС
Ролики фильмов
Новости кино
В сети появился новый трейлер CG-мультфильма «Обитель зла: Вендетта».
Новости кино
Новости кино
Герои ситкома попадут в советское кино.
Рецензии на фильмы
Спящая красавица в скафандре и принц в голубом звездолете
Спутник телезрителя
23 декабря, 23.35, СТС
Интервью
Сергей Светлаков и Иван Ургант про дружбу, Новый год и любимые фильмы
Рецензии на спектакли
Служебный роман вне времени и пространства на сцене театра Сатиры
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