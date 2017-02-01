"Ночь в Париже"

Новости кино
Православные активисты выразили надежду на «слышание» руководства, но заявили, что если лента выйдет в прокат, «кинотеатры начнут гореть».
Новости кино
Новости кино
Кинофестиваль, посвящённый экологии, открывается сегодня в столице.
Новости кино
Новости кино
Судейскую коллегию 67-го Берлинского международного кинофестиваля возглавит Пол Верховен
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Интервью
Исполнительница главной роли в сериале «Гражданский брак» о жизни в общежитии, соперничестве с Павлом Прилучным и изучении китайского языка.
Спутник телезрителя
1 февраля, РЕН ТВ, 20.00
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар
Спутник телезрителя
30 января, СТС, 21.00
Фестивальная колонка
Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого
Спутник телезрителя
29 января, СТС, 19.05
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