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Новости кино Минкульт готов отменить пошлины для авторского кино Ведомство может отменить плату за прокатное удостоверение для зарубежных фильмов, выходящих не более чем на 150 экранах.

Лайфстайл Украинский сайт назвал Карена Шахназарова сепаратистом и кремлевским агентом Уже два года режиссера причисляют к врагам Украины

Новости кино Джеку Николсону исполнилось 80 лет Легендарный актёр сегодня празднует юбилей.

Ролики фильмов "Неизвестный" Премьера 15 мая на ТВ-3.

Новости театра Концерт-биография Соловьева-Седого 25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет вечер-концерт, посвященный 110-летию одного из самых известных и знаменитых советских композиторов — Василия Павловича Соловьева-Седого.

Обзор сериалов «Фарго». Сезон 3: Двойной Юэн Макгрегор и другие обаятельные лузеры Кто из близнецов быстрее окажется в аду, и при чем тут марки

Рецензии на фильмы «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Жевуны революции Элли свергает дуболомную хунту

Интервью Сергей Лавыгин: «Отсутствие самоиронии - это какой-то сигнал. Сигнал беды». Звезда фильма «Горько!» и франшизы «Кухня» о Нагиеве, актерском воровстве и о том, что делают с обиженными